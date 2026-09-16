Özgürlük Heykeli'nden bile yüksek hapishane: Manhattan'da «Jailscraper» yükseliyor

ABD'nin en kalabalık ve en pahalı bölgesi olan New York'un Manhattan merkezinde, dünya ceza infaz mimarisi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mega proje başladı. Şehir merkezinde yüksekliği 100 metreyi aşan (335 fitten fazla olup 93 metrelik ünlü Özgürlük Heykeli'nden bile yüksek) 13 katlı bir gökdelen hapishane kompleksi yükseliyor. Kamuoyu ve medya tarafından «jail» (hapishane) ve «skyscraper» (gökdelen) kelimelerinin birleşiminden oluşan «Jailscraper» («Hapishane-gökdelen») lakabını alan bu kompleks, 1040 mahkuma kadar ev sahipliği yapabilecek ve resmen dünyanın en yüksek hapishanesi olacak.

Dış görünüşüyle alışılagelmiş demir parmaklıklı bir ceza infaz kurumuna değil, cam cepheli lüks bir iş merkezine benzeyen binanın inşaatı şehir bütçesine yaklaşık 3,9 milyar dolara mal olacak. Proje, doğal çevreden uzaklaşan çok katlı hapishanelerin insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratacağını düşünen uzmanların ve gürültü ile bölgenin prestijinin düşmesinden endişe eden yerel halkın sert tepkilerine rağmen devam ettiriliyor. Peki, 3,9 milyar dolarlık bu proje neden tam olarak Manhattan'da inşa ediliyor, mahkumlara nasıl koşullar sağlanacak ve gökdelen hapishane, kanlı bir geçmişe sahip «Rikers» Adası'nın yerini alabilecek mi?

«Özgürlük Heykeli'nden bile yüksek»: «Jailscraper» projesinin temel rakamları

New York semalarında belirecek yeni yapının detayları:

Dünyanın en yüksek hapishanesi: Bina yüksekliği 102 metreye ulaşarak New York'un 93 metrelik simgesi olan Özgürlük Heykeli'ni bile geride bırakıyor;

1040 mahkum için yer: 13 katlı kompleks, aynı anda 1040'a kadar tutuklu ve hükümlü şahsı barındıracak şekilde tasarlandı;

3,9 milyar dolarlık mega bütçe: Binanın projelendirilmesi, eski «The Tombs» kompleksi yerine inşa edilmesi ve güvenlik sistemleriyle donatılması yaklaşık 3,9 milyar dolarlık bir kaynak gerektiriyor;

Adliye binası yanında kolaylık: Kompleksin doğrudan ceza mahkemesi binasının yanında yer alması nedeniyle, mahkumların şehir içinde konvoyla taşınması ve trafik sıkışıklığında güvenlik riski oluşturması sorunu tamamen ortadan kalkacak.

Ofis cephesi, teraslar ve basketbol sahası: Binanın içinde neler olacak?

Hapishanenin modern görünümü ve beklenmedik olanakları:

İş merkezi görünümü: Binanın dış görünüşü parmaklıklı duvarlardan arındırılmış olup tamamen modern cam paneller, dalgalı yüzeyler ve yeşil eko-alanlarla süslenecek;

Gökyüzü var, şehir yok: Pencereler aracılığıyla mahkumlar doğal ışığı ve açık gökyüzünü görebilecekler, ancak özel çift katmanlı metal koruma ağı aşağıya, yani şehre bakmalarını engelleyecek;

Spor ve dinlenme alanları: Kurum içinde tek kişilik hücrelerin yanı sıra ortak dinlenme alanları, kapalı teraslar ve hatta spor yapmak için özel bir basketbol sahası oluşturulacak.

«Rikers» Adası'ndaki cehenneme son mu, yoksa tehlikeli bir deney mi?

Kent bilimcilerin ve yerel halkın sert muhalefeti:

«Rikers» yerine yeni sistem: Bu yeni kompleks, yıllardır şiddet, vahşet ve gizemli ölümlerin adresi haline gelen kötü şöhretli «Rikers» Adası'ndaki hapishaneyi kapatma programı kapsamında inşa ediliyor;

Kriminologların ve uzmanların itirazı: Ünlü mimar ve kriminolog Andrea Zelix, hapishanelerin asla beş kattan yüksek olmaması gerektiğini, çünkü insanın iyileşip topluma dönmesi için açık hava ve toprakla doğal bağın belirleyici bir öneme sahip olduğunu vurguluyor;

Manhattan sakinlerinin hoşnutsuzluğu: Komşu mahalleler ve yerel halk temsilcileri, uzun süreli inşaat tozundan, tarihi binalara gelebilecek zarardan ve en önemlisi prestijli Manhattan merkezinde devasa bir hapishanenin bulunmasının bölgenin cazibesini zedeleyeceğinden endişe ederek protesto ediyor.

Manhattan'da yükselen «Jailscraper» projesi, ceza infaz sistemini insancıllaştırmaya hizmet eden modern bir çözüm mü yoksa metropollerdeki hatalı bir kentsel deney mi — bunu zaman gösterecek.

Sizce mahkumlar için ofis binasına benzeyen, basketbol sahası ve terasları olan bir gökdelen hapishane inşa etmek insan haklarını sağlar mı, yoksa 3,9 milyar dolarlık kaynağı böyle bir amaca harcamak gereksiz bir israf mı? Şehir merkezinde böyle yüksek bir hapishanenin ortaya çıkması yerel halkın güvenliğini ve kentsel çevreyi nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve New York'un merkezindeki bu sansasyonel mega projenin analizini tüm arkadaşlarınızla ve ilginç haber meraklılarıyla paylaşın!