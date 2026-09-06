Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı

Türkiye'nin Muğla ili Milas ilçesinde görkemli bir düğünün ardından sıra dışı bir olay yaşandı. Üç gün üç gece süren düğünden sonra, geline takılan ve değerinin 4-5 milyon lira olduğu tahmin edilen altın ve mücevherlerin kaybolduğu bildirildi.

Damat tarafı, gelinin ve altınların ortada olmadığını fark edince emniyet güçlerine başvurdu. Soruşturma kapsamında Özbekistan vatandaşı olan gelin gözaltına alındı, ancak kendisinin suçsuz olduğunu savundu.

Gelin, annesinin evine gittiğini ve yanında sadece 20 adet çeyrek altın ile 226 bin lira götürdüğünü iddia etti. İkametgahında yapılan aramalara rağmen, kayıp olduğu belirtilen diğer değerli eşyalara ulaşılamadı.

Değeri 4-5 milyon lira olarak tahmin edilen altın ve mücevherlerin nerede olduğu henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.