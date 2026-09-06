Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı

·24·Dünya
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı

Türkiye'nin Muğla ili Milas ilçesinde görkemli bir düğünün ardından sıra dışı bir olay yaşandı. Üç gün üç gece süren düğünden sonra, geline takılan ve değerinin 4-5 milyon lira olduğu tahmin edilen altın ve mücevherlerin kaybolduğu bildirildi.

Damat tarafı, gelinin ve altınların ortada olmadığını fark edince emniyet güçlerine başvurdu. Soruşturma kapsamında Özbekistan vatandaşı olan gelin gözaltına alındı, ancak kendisinin suçsuz olduğunu savundu.

Gelin, annesinin evine gittiğini ve yanında sadece 20 adet çeyrek altın ile 226 bin lira götürdüğünü iddia etti. İkametgahında yapılan aramalara rağmen, kayıp olduğu belirtilen diğer değerli eşyalara ulaşılamadı.

Değeri 4-5 milyon lira olarak tahmin edilen altın ve mücevherlerin nerede olduğu henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Faslı erkek 38 santimetrelik kulaklarıyla rekor kırdıFaslı erkek 38 santimetrelik kulaklarıyla rekor kırdıBugün, 11:08Uçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandıUçakta kavga çıkaran yolcu koltuğa koli bandıyla bağlandıBugün, 11:06Endonezya'nın başkentini kül bulutu kapladı, ana uluslararası havalimanı uçuşları durdurduEndonezya'nın başkentini kül bulutu kapladı, ana uluslararası havalimanı uçuşları durdurduBugün, 10:47Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa: Vučić erken istifa edeceğini açıkladıCumhurbaşkanlığından Başbakanlığa: Vučić erken istifa edeceğini açıkladıBugün, 10:43Mısır'da ünlü televizyon sunucusu idama mahkum edildiMısır'da ünlü televizyon sunucusu idama mahkum edildiBugün, 10:39Moskova'da gizli müzakere: Putin, Trump'ın elçilerini Kremlin'de kabul ettiMoskova'da gizli müzakere: Putin, Trump'ın elçilerini Kremlin'de kabul ettiBugün, 10:34
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı