24 yaşındaki mukbang blogeri son videosundan sonra hayatını kaybetti

·10·Dünya
24 yaşındaki mukbang blogeri son videosundan sonra hayatını kaybetti

Mukbang türünde içerik üreten bloger Chen Szi 24 yaşında hayatını kaybetti. 1,2 milyon takipçisi tarafından Ganfan Yingying adıyla tanınıyordu. Bloger, son videosunu hastanede çekmiş ve "sağlık her şeyden önce gelir" dedikten üç gün sonra yaşamını yitirmiştir.

Chen, aşırı miktarda yemek yiyip ardından kendini kusturmasıyla ilgili sağlık sorunlarından daha önce açıkça bahsetmişti. 14 Ağustos'ta hastaneden paylaştığı son videosunda kanındaki potasyum seviyesinin tehlikeli derecede düştüğünü belirtmişti.

Bloger 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Ailesi, 4 Eylül'de internet üzerinden yaptıkları bir duyuruyla kızlarının ölümünü bildirdi. Ancak resmi tıbbi raporda ölüm nedenine dair kesin bir açıklama henüz yapılmadı.

Chen, kanındaki potasyum seviyesinin 2,3 mmol/l'ye kadar düştüğünü söylemişti. Normalde bu değer yaklaşık 3,5–5,5 mmol/l aralığında olmalıdır. Hastaneye geldiğinde potasyum seviyesi 2,5 mmol/l idi ve tedavi sonrası 3,3 mmol/l'ye yükselmişti.

Bloger sağlık sorunlarını kabul etmişti

Mukbang, blogerin büyük miktarda yemek yiyerek izleyicilerle etkileşime girdiği bir çevrimiçi yayın türüdür. Chen, sağlık sorunlarını doğrudan mukbang faaliyetleriyle ilişkilendirmiş ve bu durum nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırıldığını söylemişti.

Son videosunda, aşırı yemek yemenin ardından potasyum seviyesinin düştüğünü belirtmişti. Ayrıca, dışarıdan bakıldığında bu işin cazip görünebileceğini ancak içerik üretmenin arkasında gece boyu yemek yeme zorunluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Bloger, takipçilerine paranın önemli olduğunu ancak sağlığın her zaman ilk sırada gelmesi gerektiğini hatırlatarak, vücutlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Shandong eyaletinin Liaocheng şehrinde yaşayan Chen, Çin'in Kuaishou video platformunda geniş bir kitleye ulaşmıştı. Orada 169 video paylaşmıştı. Bilgilere göre, bloger bir reklam yayını sırasında 60–70 adet konserve yumurta tüketmişti.

Chen, daha fazla izlenme ve yüksek kitle oranlarına ulaşmak için içerik üreticileri üzerinde giderek artan aşırı yemek yeme baskısından da bahsetmişti.

Olaydan haberdar bir kişi, blogerde uzun süredir düşük potasyum seviyesine bağlı kalp durması yaşandığını iddia etti. Ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Uzmanlar çok yemek yemenin tek başına potasyum düşüklüğüne yol açmayacağını belirtiyor. Ancak sürekli kendini kusturmaya zorlamak veya müshil kullanmak, ağır hipokalemiye ve kalp ritminde tehlikeli bozulmalara neden olabilir.

Zhejiang Hastanesi pratisyen hekimi Cai Sichen, bazı mukbang içerik üreticilerinin çekimden sonra yedikleri yemekleri çıkarmaya çalıştıklarını vurguladı.

«Çok erken sona erdi»

Chen Szi'nin ölümü ailesi için büyük bir kayıp oldu.

«Gençliğinin baharında hayatı çok erken sona erdi. Cennette artık acı çekme. Huzur içinde uyu. Annen ve baban seni her zaman özleyecek» diye yazdı merhumenin ailesi.

Blogerin Kuaishou'daki sayfası daha sonra silindi.

Chen Szi'nin ölümü, aşırı yemek yeme odaklı ekstrem içeriklerin insan sağlığı üzerindeki ciddi riskleri konusundaki endişeleri bir kez daha artırdı.

инфлюенсерсоғлиқ хавфларикалийнинг пастлигиэкстремал контентKuaishouўлимсоциал медиа
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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