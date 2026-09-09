Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba

·11·Dünya
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba

2021 yılında Çin'de yaşayan Xu Wei'nin hikayesi tüm dünyanın dikkatini çekti. Kunming şehrinde yaşayan 30 yaşındaki baba, oğlu Haoyang'a nadir görülen Menkes sendromu teşhisi konulunca, onu kurtarmak için tıp ve kimyayı kendi başına öğrenmeye başladı. Bu durum Euronews tarafından haberleştirildi.

Menkes sendromu, vücudun bakırı emme ve kullanma sürecini bozan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık özellikle erkek çocuklarda daha sık görülür ve ağır vakalarda hastalar genellikle üç yaşına kadar yaşayamayabilir. Hastalığın etkili bir tedavisi yoktur, ancak bakır preparatları bazı durumlarda ilerlemesini yavaşlatabilir.

Doktorlar Xu Wei'ye, oğluna yardımcı olabilecek bakır histidin ilacının Çin'de bulunmadığını söylediler. COVID-19 pandemisi nedeniyle yurt dışına gidip tedavi olma imkanı da kısıtlıydı. Bunun üzerine baba, internetteki, ağırlıklı olarak İngilizce olan bilimsel ve tıbbi materyalleri çeviri programları yardımıyla inceleyerek ilacı hazırlamanın yolunu aramaya başladı.

Xu Wei, babasının spor salonunda küçük bir laboratuvar kurarak gerekli ekipmanları satın aldı. Yaklaşık altı haftalık araştırma ve deneylerden sonra bakır histidinin ilk örneğini hazırlamayı başardı. İlacı önce tavşanlar üzerinde denedi, ardından kendi vücudunda test etti. Ancak ondan sonra oğluna vermeye başladı.

Xu Wei, tedaviye başladıktan yaklaşık iki hafta sonra oğlunun bazı kan tahlillerinin iyileştiğini belirtti. Ancak bakır histidin hastalığı tamamen iyileştiren bir araç değil, ilerlemesini yavaşlatmaya ve bazı semptomları hafifletmeye yardımcı olan bir ilaçtır.

Babanın kararlılığı daha sonra biyoteknoloji alanındaki uzmanların da dikkatini çekti. VectorBuilder şirketi ve Lantu araştırmacıları, Menkes sendromu için gen terapisi üzerinde iş birliği içinde çalışmaya başladı. Daha sonra Haoyan, bu alandaki deneysel gen terapisi programına katıldı.

Xu Wei'nin hikayesi, nadir hastalıklara sahip hastalar için tedavi yöntemleri arayışında ebeveynlerin kararlılığının ne kadar büyük bir öneme sahip olabileceğini gösterdi. Amacı sadece kendi çocuğuna yardım etmek değil, aynı zamanda Menkes sendromuyla mücadele eden diğer çocuklar için de etkili tedavi yöntemleri bulmaya katkıda bulunmaktı.

Менкес синдромиген терапиясибиотехнологияМис гистидинCOVID-19EuronewsХитой
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meksikalı balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sekiz gün sonra sağ kurtarıldıMeksikalı balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sekiz gün sonra sağ kurtarıldıBugün, 14:4722 yaşındaki Avusturyalı güzellik kraliçesi beklenmedik şekilde hayatını kaybetti22 yaşındaki Avusturyalı güzellik kraliçesi beklenmedik şekilde hayatını kaybettiBugün, 14:31Trump dört yardımcısına 155 bin dolar hediye ettiTrump dört yardımcısına 155 bin dolar hediye ettiBugün, 14:28ABD uzaylılarla olası bir temasa hazırlanıyorABD uzaylılarla olası bir temasa hazırlanıyorBugün, 14:12Orta Doğu'da gerilim: İran, Ürdün'deki ABD üssüne 20 balistik füze fırlattıOrta Doğu'da gerilim: İran, Ürdün'deki ABD üssüne 20 balistik füze fırlattıBugün, 12:42Almanya'da siyasi deprem: Trump, Berlin'in 'korkunç göç yasalarını' eleştirdiAlmanya'da siyasi deprem: Trump, Berlin'in 'korkunç göç yasalarını' eleştirdiBugün, 11:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
“Hotdog alıverdim ya!”: Messi’nin oğluna verdiği eğitim sosyal medyada tartışılıyor
“Hotdog alıverdim ya!”: Messi’nin oğluna verdiği eğitim sosyal medyada tartışılıyor
16 yaşındaki genç beş yıldır havuzda yaşıyor
16 yaşındaki genç beş yıldır havuzda yaşıyor