Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı

Türkiye'nin Van şehrinde sosyal medyada popüler olan moda tasarımcısı ve iş insanı Çağlı Öz ve 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla tanınan blogger Mehmet Fatih Tançalanın düğünü, büyük miktardaki altın ve para nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Düğün töreninde geline ve damada takılan değerli eşyalar ve nakit paralar, Türk kolluk kuvvetleri tarafından incelemeye alındı. Edinilen bilgilere göre geline 52 kilogram altın, damada ise 44 milyon Türk lirası takıldı. Bu durum 'Haberler' tarafından duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre düğün, bu yılın 6 Eylül günü Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleştirildi. Törende gelinin kollarına çok miktarda altın bilezik takıldı. Bilezikler kollarına sığmayınca, geri kalan kısmı kalın bir zincire dizilerek gelinin boynuna asıldı.

Düğün sırasında takılan altınlar, çeşitli mücevherler, döviz ve Türk lirası kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Özellikle geline ve damada takılan altın ve paraların resmi gelirleriyle uyumlu olup olmadığı meselesi araştırılıyor.

Ayrıca, bu değerli altınların kaynağı da incelemeden kaçmadı. Bu konuyla Türkiye'nin Mali Suçları Araştırma Kurulu — MASAK ilgileniyor.

Damat başka bir suçtan da tutuklandı

Mehmet Fatih Tançalan'ın ismi, bu düğünle ilgili incelemenin yanı sıra başka bir ceza davası kapsamında da gündeme geldi.

Kendisine devleti ve devlet kurumlarını aşağılama, ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi. Mahkeme kararıyla Tançalan tutuklandı.

Blogger ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İddiasına göre, düğün ve nişan törenine yapılan harcamaların büyük bir kısmı reklam ve sponsorluk anlaşmaları ile karşılandı.

Ayrıca Tançalan, düğünde sergilenen altınların bir kısmının kişisel mülk olmadığını belirtti. Söylediğine göre, bunların bazıları kuyumculardan geçici olarak alındı.

Şu anda Türk kolluk kuvvetleri, düğünde takılan 52 kilogram altın, 44 milyon Türk lirası ve diğer değerli eşyaların kaynağını ve bunların geline ve damadın gelirleriyle uyumunu araştırıyor. Bu durumla ilgili MASAK tarafından da gerekli incelemeler yürütülüyor.