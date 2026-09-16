Neftchi, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne zaferle başladı — Şimdi sıra Ronaldo'nun Al-Nassr'ında!

Özbek futbol tarihinde yeni bir sayfa açan kıtanın en prestijli turnuvası AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde, Fergana'nın Neftchi kulübü sansasyonel ve cesur bir başlangıç yaptı. 2025 sezonunda ülke şampiyonluğunu kutlayarak kıtanın süper ligine doğrudan katılım hakkı kazanan Fergana ekibi, genel grup aşamasının ilk turunda Irak'ın güçlü ve köklü takımı Air Force'u konuk etti. Çekişmeli ve taktiksel mücadeleye sahne olan maçın kaderini, 83. dakikada Sırp golcü Zoran Marušić'in attığı tek altın gol belirledi.

1-0'lık bu iradeli galibiyet, Neftchi'ye sadece 3 puan kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda AFC tarafından her galibiyet için garanti edilen 100 bin ABD doları tutarındaki büyük ödülü de getirdi. Taşkent'in Pakhtakor kulübü ise Cidde'de son şampiyon Al-Ahli ile 1-1 berabere kalarak sansasyonel bir sonuçla döndü. Bu, turnuvada aynı anda yer alan iki Özbek kulübünün de lige mağlubiyetsiz başladığını gösteriyor. Şimdi Ferganalı 'kaplanları' büyük bir sınav bekliyor; 12 Ekim'de deplasmanda Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane kaptanlığındaki Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüne karşı süper bir karşılaşma onları bekliyor. Peki, Marušić'in ustalığı Neftchi'yi nasıl kurtardı, Özbek kulüpleri Elit ligde ne kadar kazanabilir ve Fergana ekibi Al-Nassr'a nasıl bir sürpriz hazırlıyor?

83. dakikada kurtuluş: Marušić'ten tarihi galibiyet golü

Neftchi'nin Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk adımı ve maçın dönüm noktaları:

83. dakika — Altın vuruş: Maç beraberliğe doğru giderken Sırp lejyoner Zoran Marušić çeviklik göstererek rakip savunmayı cezalandırdı ve skoru açtı (1-0);

Air Force'un direnci: Irak kulübü maç boyunca sağlam savunma yapıp kontra ataklarda tehlike yaratsa da, Neftchi kalecisi ve savunma hattı geçit vermedi;

3 puan ve güvenli başlangıç: Bu başarı, Fergana ekibinin sadece puan tablosunda üst sıralara yerleşmesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda takımın uluslararası arenadaki özgüvenini de ciddi oranda artırdı.

100.000 dolarlık ödül: AFC'den rekor finansal gelir

AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni ödül havuzu ve rakamlar:

İlk galibiyete 100 bin dolar: Turnuva yönetmeliğine göre Neftchi, genel grup aşamasındaki her galibiyeti için AFC'den 100.000 dolar tutarında garantili bonus kazandı;

Geliri artırma imkanı: Her bir sonraki turdaki başarı, kulüp kasasına aynı miktarda, yani 100 bin dolarlık net kazanç getirebilir;

Kulüp altyapısına yatırım: Böylesine büyük ödül paraları, şampiyon takımın maddi-teknik altyapısını güçlendirmek ve kadroyu takviye etmek adına büyük bir finansal destek anlamına geliyor.

Özbek kulüplerinin tarihi yürüyüşü: Pakhtakor sansasyonu ve 12 Ekim'deki Al-Nassr sınavı

Özbekistan kulüplerinin kıtanın en üst ligindeki sonuçları:

Tarihte ilk kez iki takım: Yenilenen Elit Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda ülkemizin iki temsilcisi Neftchi ve Pakhtakor'un yer alması, Özbek futbolunun kıtadaki prestijini yeni bir seviyeye taşıdı;

Pakhtakor'dan Suudi Arabistan'da süper sansasyon: Taşkent kulübü ilk turda Suudi Arabistan'ın son şampiyonu Al-Ahli'nin sahasından 1-1'lik tarihi bir beraberlikle dönerek tüm kıtayı şaşırttı;

12 Ekim — Riyad'da Ronaldo'ya karşı savaş: Neftchi'nin bir sonraki maçı 12 Ekim'de deplasmanda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına karşı oynanacak ve bu maç Fergana ekibi için gerçek bir ustalık sınavı olacak.

Neftchi'nin AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti ve kazandığı 100 bin dolarlık ödül, Özbek kulüplerinin Asya'nın en zengin ve ünlü takımlarıyla başa baş mücadele edip kazanabileceğini açıkça kanıtladı.

Sizce Neftchi, 12 Ekim'de deplasmanda Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane'li Al-Nassr'a karşı nasıl bir sonuç alabilir? Fergana ekibi Suudi Arabistan'da bir mucize yaratabilir mi? Zoran Marušić'in golleri takımı play-off aşamasına taşıyabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun uluslararası arenadaki bu önemli tarihi galibiyetinin analizini tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!