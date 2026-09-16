Avrupa'nın kendi NATO'su mu olacak? Ursula von der Leyen devrim niteliğinde bir girişim başlatıyor

Avrupa kıtasının savunma ve güvenlik mimarisinde son on yılların en büyük jeopolitik kırılması yaşanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu kürsüsünde yapacağı geleneksel yıllık konuşmasında, kıtanın tarihini değiştirebilecek yeni bir askeri-siyasi yapı olan Avrupa Güvenlik Konseyikurma girişimini resmen başlatacak. Saygın yayın kuruluşu Euractiv'in konuşma metnine dayandırdığı habere göre, Brüksel artık savunmasını tamamen bağımsız bir şekilde sağlamayı ve NATO'nun ünlü 4. maddesine benzer yeni bir "Avrupa güvenlik protokolü" oluşturmayı hedefliyor.

Bu sistem, herhangi bir Avrupa Birliği üyesinin toprak bütünlüğüne veya egemenliğine yönelik bir tehdit durumunda, müttefiklerin acil askeri-siyasi istişarelerini derhal çağırmasına olanak tanıyacak. En şaşırtıcı olanı ise, Washington ile yaşanabilecek olası jeopolitik boşluklar karşısında, Avrupa Komisyonu Başkanı'nın okyanus ötesindeki Kanada'yı kıtanın ana stratejik ortağı ilan etmesi ve Ottawa ile ilişkileri tarihin en üst seviyesine çıkarmayı teklif etmesidir. Peki, Avrupa Güvenlik Konseyi tam olarak hangi yetkilere sahip olacak, Avrupa kendi ordusuna doğru bir sonraki adımı mı atıyor ve neden ABD yerine Kanada seçildi?

«Avrupa bağımsızlığı dönemi»: Yeni Güvenlik Konseyi ne getirecek?

Ursula von der Leyen'in Strazburg'daki program konuşmasının ana detayları:

«Güvenlik Konseyi'ni gerçeğe dönüştürüyoruz»: Avrupa Komisyonu Başkanı planlanan konuşmasında: "Avrupa Güvenlik Konseyi'ni gerçeğe dönüştürme konusundaki fikirlerimizi sunacağız" diyerek kıta savunmasını merkezileştirme projesini açıklayacak;

Kendi güvenliğini sağlama şartı: Bir yıl önce ortaya çıkan durumu "Avrupa'nın bağımsızlık anı" olarak nitelendiren von der Leyen, Birliğin artık kendi sınırlarını ve savunmasını dış yardım olmadan bağımsız bir şekilde korumak zorunda olduğunu vurguluyor;

Hızlı karar merkezi: Yeni konseyin, kıta güvenliğine yönelik bir tehdit durumunda Avrupa liderlerinin ve askeri komutanlığın birkaç saat içinde sert müdahale önlemleri geliştiren üst organı haline gelmesi bekleniyor.

NATO'nun 4. maddesi modeli: Avrupa'nın yeni güvenlik protokolü

Askeri ittifakların deneyiminden kopyalama mekanizması:

Acil çağrı hakkı: Von der Leyen'in önerdiği protokol, NATO anlaşmasının 4. maddesi modelinde inşa edilecek: buna göre, herhangi bir üye devlet kendi güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünürse, müttefikler meclisini derhal toplayabilecek;

Toprak bütünlüğü garantisi: Bu mekanizmanın, Rusya ve diğer dış jeopolitik güçlerin Doğu ve Kuzey Avrupa sınırlarına yönelik baskısı karşısında her devlete güçlü bir dayanışma kalkanı sağlaması öngörülüyor;

NATO'ya alternatif değil, tamamlayıcı: Brüksel, bu sistemi Kuzey Atlantik İttifakı ile bir rekabet olarak değil, Avrupa'nın kendi iç askeri mobilizasyonunu hızlandıran bir araç olarak değerlendiriyor.

Kanada — yeni süper ortak: Okyanus ötesinde beklenmedik adım

Avrupa dış politikasında yeni coğrafi vektör:

«Maksimum düzeyde ilişkiler»: Von der Leyen konuşmasında Kanada'yı Avrupa'nın en önemli kilit ortağı olarak sunarak, onunla ilişkileri mümkün olan en yüksek zirveye taşıma niyetini açıklayacak;

Kaynaklar ve savunma entegrasyonu: Kanada'nın sadece stratejik hammadde ve enerji değil, aynı zamanda Arktik güvenliği ve silahlı kuvvetler koordinasyonunda da Avrupa ile tek bir cephe oluşturması planlanıyor;

ABD siyasetine temkinli yanıt: Washington'daki siyasi dalgalanmalar ve savunma harcamaları konusundaki taleplerin arttığı bir dönemde, Brüksel Kanada aracılığıyla okyanus ötesindeki dengesini güçlendirmek istiyor.

Ursula von der Leyen'in bu tarihi konuşması, Avrupa Birliği'nin sadece ekonomik bir yapı değil, kendi ordusu, kendi Güvenlik Konseyi ve bağımsız jeopolitik gücü olan yeni bir küresel askeri kutup olmaya kararlı olduğunu gösteriyor.

Sizce Avrupa Birliği'nin ABD'ye bağımlı olmadan kendi Güvenlik Konseyi'ni kurması kıtayı dış tehditlerden tamamen koruyabilir mi, yoksa NATO'suz Avrupa savunması zayıf mı kalır? Kanada ile yakınlaşma Avrupa'ya yeni bir güç katabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya güvenlik mimarisindeki bu önemli kırılmanın analizini tüm meslektaşlarınız ve uluslararası siyaset meraklıları ile paylaşın!