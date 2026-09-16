Thomas Tuchel Meksika galibiyetinden sonra saha çimlerini ısırmadığı için pişman

·16·Spor
Thomas Tuchel Meksika galibiyetinden sonra saha çimlerini ısırmadığı için pişman

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz yaz düzenlenen Dünya Kupası kapsamında ev sahibi Meksika'ya karşı oynanan ve on kişi kaldıkları unutulmaz play-off maçının ardından sıra dışı bir pişmanlık yaşadığını itiraf etti. Alman çalıştırıcı, efsanevi Estadio Azteca'daki 3-2'lik galibiyetin anısını ölümsüzleştirmek için o kutsal çimlerden bir parça yemediği için hayıflandığını dile getirdi. Goal.com tarafından aktarılan bilgilere göre, Meksika'nın başkentinde yaşanan bu dramatik maç teknik direktörün hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Son derece zorlu şartlar altında elde edilen iradeli galibiyet ve yurt dışındaki çetin sınavdan başarıyla çıkmak Thomas Tuchel'i derinden etkilemişti. O şiddetli anlardaki sevinci kelimelerle tarif etmenin imkansız olduğunu vurgulayan teknik adam, maç biter bitmez yakın arkadaşına mesaj attığını hatırladı. Kendi ifadelerine göre, o anları tüm benliğiyle hissetmek için saha çimlerinden tatması gerektiğini düşünmüştü.

Takım birliği ve Jordan'ın sakatlığı

Bu yoğun atmosferde futbolcuların birbirine olan bağlılığı ve takım ruhu net bir şekilde ortaya çıktı. Özellikle maç sonundaki kutlamalar sırasında Jordan Henderson'ın reklam panosundan düşüp kolunu kırması buna somut bir örnek oldu. FA'ya verdiği resmi röportajda Daniel Sturridge'e anlatan teknik direktör, futbolcuların bir saniye bile tereddüt etmeden yardıma koştuğunu, tüm takım arkadaşlarının hemen bir koruma kalkanı oluşturarak Jordan'ı çevrelediğini büyük bir gururla hatırlattı.

Bu zorlu ve neşeli anlar, milli takım içindeki ortamı daha da güçlendirerek, gelecekteki büyük turnuvalara, özellikle Euro 2028'e giden yolda atılacak önemli bir temel görevi görmeye başladı. Soyunma odasındaki bu olumlu kültür üzerine düşüncelerini paylaşan teknik direktör, futbolcuların artık gerçekten kendi öğrencileri haline geldiğini ve bu sürecin aralarındaki bağı güçlendirdiğini vurguladı.

Gelecek planları ve Uluslar Ligi

Başarıları ve acı dolu anları birlikte yaşayarak daha da kenetlenen bir takımı yönetmekten duyduğu memnuniyeti gizlemeyen Thomas Tuchel, önlerindeki yeni meydan okumalara hazırlık konusuna değindi. ABD'deki Dünya Kupası'na hazırlanmanın zor olduğunu, ancak Avrupa Şampiyonası için durumun çok daha elverişli olduğunu belirtti.

Kaynağa göre, ABD'deki Dünya Kupası'nda oynanan 10 maçın 8'i galibiyetle, 1'i beraberlikle ve 1'i acı bir mağlubiyetle sonuçlandı. Bu tecrübe ve sonuçlar, gelecekte cesur adımlar atmak için sağlam bir temel oluşturuyor. İngiltere Milli Takımı şimdi Uluslar Ligi'nin üst ligindeki bir sonraki dört maça odaklanmış durumda.

Thomas Tuchelİngiltere Milli TakımıDünya KupasıFutbol HaberleriUluslar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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