İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke etti

·3·Dünya
İran'da blog yazarına idam cezası: Davası kamuoyunu şoke etti

İran'da blog yazarı Marziyeh “Sevda” Ebrohimi Şamsobodi'ye idam cezası verildiği bildirildi. Ülkenin Dini Liderine hakaret etmek, ulusal güvenliğe karşı medya ve propaganda faaliyetleri yürütmek ve diğer birçok suçlamadan yargılandı. Bu bilgiler “Iran International” ve insan hakları örgütleri tarafından paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre Şamsobodi, şu anda Bender Abbas Cezaevi'nde tutuluyor. Bender Abbas Devrim Mahkemesi'nin 3. şubesi tarafından “yeryüzünde bozgunculuk” (“corruption on earth”) suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı.

Davasında Dini Lider'e hakaret etmek, ulusal güvenliğe aykırı medya ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak, “düşman hükümetler” lehine istihbarat ve güvenlik faaliyetleri yürütmek gibi iddialar öne sürüldü.

Ayrıca blog yazarı, askeri bir tesisin yakınında füze saldırısının gerçekleştiği yeri uzaktan fotoğraflamak ve bu görüntüleri İran dışında faaliyet gösteren Farsça bir medya kuruluşuna göndermekle de suçlandı. İnsan hakları örgütleri, bu durumun da davasında delil olarak kullanıldığını belirtti.

İlginç bir şekilde, blog yazarı tutuklanmadan önce sosyal medya hesabında yaklaşık 10 bin takipçisine son mesajlarından birini bıraktı. 23 Şubat'ta paylaşılan bu gönderi, tutuklanmadan önceki son yayını oldu.

Bu yazı, siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir güvercin ve kırmızı bir gül görseliyle paylaşıldı. Gönderide blog yazarı, inandığı yolu seçtiğini ifade etti. Bu yazı, şu anda yargılandığına dair haberlerin gölgesinde daha fazla dikkat çekiyor.

Edinilen bilgilere göre mahkeme, idam cezasının yanı sıra ona 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezaları da verdi. Ayrıca mal varlığına el konulmasına ve bazı devlet ve kamu hizmetlerinden yararlanmasının kısıtlanmasına karar verildi.

Şamsobodi'nin avukatının idam kararıyla ilgili 23 Ağustos'ta bilgilendirildiği belirtiliyor. Bazı haberlerde kararın Bender Abbas Devrim Mahkemesi hakimi Hojahasani tarafından verildiği kaydedildi.

Blog yazarının tutuklandıktan sonra 20 gün boyunca hücre hapsinde tutulduğu ve sorgulama sürecinde ağır baskıya maruz kaldığına dair bilgiler de yayıldı.

Arak şehrinde doğan, Tahran'da büyüyen ve daha sonra Bender Abbas'ta yaşayan Şamsobodi'nin, insan hakları örgütlerine göre birkaç yıldır multipl skleroz (MS) hastalığıyla yaşadığı biliniyor. Ayrıca sedef hastalığı, narkolepsi ve mide ağrısı gibi başka rahatsızlıkları olduğu da bildirildi.

HRANA'nın verilerine göre, cezaevinde sağlığı kötüleşti. Kaynak, birden fazla hastalığın aynı anda bulunmasının, cezaevindeki durumuyla ilgili endişeleri artırdığını belirtti.

Şamsobodi hakkında verilen karar, İran'da siyasi ve güvenlik davalarında idam cezalarının uygulanmasına yönelik uluslararası endişelerin arttığı bir döneme denk geliyor.

İnsan hakları örgütü Iran Human Rights'ın bildirdiğine göre, Ocak ayındaki protestolarla bağlantılı olarak tutuklanan en az 29 kişi Mart ayından bu yana idam edildi. ABD merkezli Abdorrahman Boroumand Center ise 2026 yılı Ağustos ayı sonuna kadar İran'da 950 infaz vakasını belgelediğini açıkladı. Örgütün verilerine göre, idam edilenler arasında en az 20 kadın ve 30 protestocu bulunuyor.

Bu arada HRANA, İran cezaevlerinde çeşitli siyasi, güvenlik ve protestolarla ilgili davalar kapsamında en az sekiz kadının idam cezasını beklediğini duyurdu. Şamsobodi de bu listedeki isimlerden biri olarak kaydedildi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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