Avrupa futbol haritasında benzeri görülmemiş tarihi ve sansasyonel bir olay yaşandı. UEFA İcra Komitesi, 2028 UEFA Süper Kupa maçının Kazakistan'ın başkentindeki ünlü Astana Arena stadyumunda oynanmasına ilişkin resmi kararı kabul etti. Bunun sonucunda, 2028 yılının Ağustos ayında Kazakistanlı ve tüm Orta Asyalı futbolseverler, Avrupa'nın iki dev kulübü olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi galipleri arasındaki süper karşılaşmayı kendi gözleriyle izleme gibi eşsiz bir fırsata sahip olacaklar. Bu müsabaka, UEFA tarihinde prestijli bir Avrupa kupası finalinin kıtanın en doğu noktasında düzenleneceği rekor bir karşılaşma olarak tarihe geçecek.

Ancak bu haber dünya medyasında duyulur duyulmaz en büyük dalga İngiltere'de, «Manchester City» taraftarları arasında yükseldi. «Vatandaşlar» (The Citizens) kadrosunda parlayan Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov'un binlerce hayranı, Pep Guardiola'nın takımından 2028'de mutlaka Astana'ya giderek bu kupayı tam da Husanov'un yurdunun yanı başındaki kardeş ülkede havaya kaldırmasını talep etti. Peki, UEFA neden Astana'yı seçti, finalistler hangi şehirlerde belli olacak ve Abdukodir Husanov Orta Asya topraklarında bir Avrupa kupası kazanma hayaline ulaşabilecek mi?

UEFA tarihindeki en doğu final: Astana rekoru

Kazakistan ve tüm bölge için tarihi öneme sahip gerçekler:

Tarihte 16. ülke olarak: 2009 yılında inşa edilen modern Astana Arena kompleksi, tarihindeki en prestijli maça ev sahipliği yapacak ve Kazakistan, UEFA Süper Kupası'nı kabul eden 16. ülke olacak;

Coğrafi rekor: Astana şehri, UEFA bayrağı altındaki resmi Avrupa kupası finallerinin düzenlendiği kıtanın en doğu coğrafi noktası olarak mutlak rekoru kaydedecek;

Finalistler nerede belli olacak?: 2028 Şampiyonlar Ligi galibi Münih'teki muhteşem Allianz Arena'da, Avrupa Ligi şampiyonu ise Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak finallerle belli olacak ve her iki dünya devi Ağustos ayında Astana'ya doğru yola çıkacak.

«Bu kupayı Husanov için kazanmalıyız!»: Manchester'daki taraftar dalgası

Manchester City taraftarlarının sosyal ağlardaki tartışmaları ve tutkuları:

Özbekistan sınırındaki final: Taraftarlar, Süper Kupa maçının Abdukodir Husanov'un ana vatanı olan Özbekistan'a yanı başındaki bir bölgede gerçekleşmesini büyük bir coşkuyla karşılayarak, bunun Özbek lejyoner için gerçek bir gurur anı olacağını vurguluyor;

«Kupayı onun vatanına götüreceğiz»: Ağlardaki İngiliz taraftarlar: «Husanov için bu ödülü mutlaka kazanmalıyız», «Kupayı Abdukodir'in vatanının eşiğine götüreceğiz» diyerek takımlarını 2027/2028 Avrupa sezonunda şampiyon olmaya çağırıyor;

Uzun uçuş şakaları: Bazı taraftarlar: «Önce Amsterdam, şimdi de Astana. UEFA gerçekten bir hayal edilen finali ve bir de 'uçuşlarınızda iyi şanslar' dedirten finali seçmiş» diyerek uzun mesafe ve seyahat keyfi hakkında yorum yapıyor.

Husanov ve City'nin önündeki görev: Astana'ya bilet nasıl alınır?

Özbek yıldızın Astana'nın yeşil sahalarına adım atma senaryosu:

Avrupa kupası şampiyonluğu şart: Manchester City taraftarlarının bu hayalinin gerçekleşmesi için takımın 2027/2028 sezonunda ya UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanması gerekecek;

Orta Asya taraftarları için bayram: Eğer Manchester City ve Husanov Astana'ya ulaşırsa, bu sadece Kazakistanlı değil, binlerce Özbekistanlı taraftar için de kahramanlarını canlı izleme adına tarihi bir olay olacak;

Bölge futbolunun yükselişi: Böylesine yüksek statülü bir maçın Orta Asya'ya emanet edilmesi, bölge futbol altyapısının dünya standartlarını tam olarak karşıladığının en somut kanıtıdır.

UEFA'nın Astana ile ilgili bu kararı, Orta Asya futbolunu küresel ilgi odağı haline getirdi ve artık milyonlarca taraftar 2028'de Abdukodir Husanov'un kendi bölgesinde şampiyonluk adımlarını görmeyi umut ediyor.

Sizce Manchester City, 2027/2028 sezonunda Avrupa tahtını fethedip Abdukodir Husanov ile birlikte Astana'da UEFA Süper Kupası'nı havaya kaldırabilir mi? UEFA'nın böylesine prestijli bir finali komşumuz Kazakistan'a vermesi, gelecekte Özbekistan'da da Avrupa'nın süper maçlarının oynanmasına kapı açar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu tarihi müjdeyi tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla gururla paylaşın!