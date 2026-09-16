Husilerin lideri Bin Selman'a ne demişti? Orta Doğu'yu sarsan o mesaj!

·9·Dünya
Husilerin lideri Bin Selman'a ne demişti? Orta Doğu'yu sarsan o mesaj!

Orta Doğu bölgesinde jeopolitik çatışmaların, drone saldırılarının ve koalisyon karşıtlıklarının yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdiği bir dönemde, tarihin en tartışmalı ve keskin mesajlarından biri yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Yemen'deki «Ensarullah» (Husiler) hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi'nin 2019 yılında Suudi Arabistan veliaht prensi ve fiili lideri Muhammed bin Selman'a yönelik sözleri, günümüz gerçekleri ışığında sosyal medyada ve analitik çevrelerde yeniden canlandı. O dönemde Husi lideri, Riyad'ın devasa mali kaynaklarına, en modern silahlarına ve Batılı devletlerden oluşan güçlü müttefiklerine rağmen bu savaşı kazanmanın imkansız olduğunu kesin bir dille vurgulamıştı.

«Deniz, kara, petrol, para, paralı askerler, ABD, İsrail, İngiltere, Fransa ve tüm Arap koalisyonu sizin yanınızda olsa bile kazanamazsınız» diyen el-Husi, bu inancının temel nedeni olarak manevi ve dini faktörü göstermişti. Aradan geçen yıllar sonra, Suudi Arabistan'ın askeri yardım arayışıyla diplomatik çabalarını artırması ve Kızıldeniz çevresindeki karmaşık durum, bu mesajı daha da güncel sorularla karşı karşıya bırakıyor.

Peki, 2019 yılındaki bu keskin açıklamanın ardında nasıl bir siyasi ve askeri mantık yatıyordu? Yemen'deki savaş modern orduların imkanlarının sınırlı olduğunu kanıtladı mı ve bu mesaj bugünkü Orta Doğu krizine nasıl bir ayna tutuyor?

«Her şeye sahipsiniz ama...»: Abdulmelik el-Husi'nin açık beyanı

Husi liderinin Muhammed bin Selman'a yönelik mesajının ana içeriği:

  • Maddi güçlerin tam listesi: El-Husi, Suudi öncülüğündeki koalisyonun elinde deniz yolları, kara sınırları, sınırsız petrol rezervleri ve trilyonlarca dolarlık mali sermaye bulunduğunu açıkça kabul etmişti;

  • Küresel müttefikler kuşatması: Mesajda ABD, Büyük Britanya, Fransa, İsrail ve Arap devletlerinin koalisyon olarak Suudi Arabistan'a silah, istihbarat ve siyasi destek sağladığı vurgulanmıştı;

  • Belirleyici sonuç: «Bunların hepsi sizinle olsa bile asla kazanamazsınız, buna tamamen eminim. Çünkü Allah sizinle değil!» ifadelerini kullanan Yemen silahlı direniş hareketi lideri, görüşünü bu şekilde dile getirmişti.

2019 gerçeği ve bugün: Tarih tekerrür mü ediyor?

Aradan geçen yıllarda Orta Doğu'daki askeri denge nasıl değişti:

  • «Aramco» saldırıları sonrası dönem: 2019 yılı, tam da Suudi Arabistan'ın büyük petrol altyapılarına drone ve füze saldırılarının düzenlendiği ve küresel petrol piyasasının sarsıldığı karmaşık bir dönemdi;

  • Milyarlarca dolarlık silahların acizliği: ABD'nin en gelişmiş Patriot ve THAAD savunma sistemleriyle donatılmış olmasına rağmen, ucuz dronlar ve gerilla savaşı taktikleri çoğu zaman stratejik üstünlüğü korumaya imkan vermedi;

  • Barış görüşmelerine zorunluluk: Yıllarca süren kanlı çatışmalar, sonunda Suudi Arabistan'ı Yemen'deki aktif askeri operasyonları durdurmaya ve Husilerle doğrudan ateşkes görüşmelerine başlamaya itmişti.

İdeoloji ve modern savaş: Askeri analistler ne diyor?

Uzmanlarınjeopolitik ve psikolojik analizleri:

  • Asimetrik savaş fenomeni: Askeri uzmanlara göre, Abdulmelik el-Husi'nin bu açıklaması, modern savaşlarda sadece para, modern teknik ve paralı askerlerle galip gelmenin mümkün olmadığını, ideolojik ruhun ve esnek taktiklerin belirleyici güç olduğunu gösteren bir örnek oldu;

  • Kızıldeniz'deki bugünkü abluka: Şu anda Husilerin Kızıldeniz'deki dünya ticaret gemilerine ve uluslararası askeri fırkateynlere karşı rahatça mücadele edebilmesi, 2019'daki iddiaların bir devamı olarak değerlendiriliyor;

  • Suudi Arabistan'ın yeni güvenlik stratejisi: Bugün Riyad, Husilerle yeni ve geniş çaplı bir askeri çatışmaya girmekten dikkatle kaçınmaya ve dengeyi diplomatik yollarla korumaya çalışıyor.

Abdulmelik el-Husi'nin 2019'daki bu keskin çıkışı, bugün Orta Doğu siyasetinde askeri teçhizatın ve zenginliğin her zaman nihai sonucu belirleyemeyeceğini hatırlatan sembolik bir mesaj olarak yankılanıyor.

Sizce Yemen'deki uzun süreli savaş ve oradaki güç dengesi, maddi zenginliğin ve güçlü müttefiklerin askeri zafer için yeterli olmadığını kanıtladı mı? Neden dünyanın en zengin devletleri ve en güçlü orduları yıllardır Yemen'deki silahlı direnişi tam olarak kıramadı? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu tarihindeki bu meşhur açıklamanın analizini tüm tarih, siyaset ve jeopolitik meraklılarına ulaştırın!

Abdulmelik el-HusiSuudi ArabistanYemen HusileriEnsarullahOrta Doğu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gittiHusiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gittiBugün, 09:56Elon Musk yapay zekanın en tehlikeli senaryosu konusunda uyardı (video)Elon Musk yapay zekanın en tehlikeli senaryosu konusunda uyardı (video)Bugün, 09:43Havada kopan tekerlek ve kabin içindeki dehşet: İran uçağı felaketin eşiğinden döndüHavada kopan tekerlek ve kabin içindeki dehşet: İran uçağı felaketin eşiğinden döndüBugün, 09:10Xi Jinping Washington'a geliyor — Trump Çin ile dev bir anlaşma mı hazırlıyor?Xi Jinping Washington'a geliyor — Trump Çin ile dev bir anlaşma mı hazırlıyor?Bugün, 08:4538 milyar dolar: Kongre, ABD'nin İran'a karşı savaş maliyetlerini açıkladı38 milyar dolar: Kongre, ABD'nin İran'a karşı savaş maliyetlerini açıkladıBugün, 08:34Avrupa'nın kendi NATO'su mu olacak? Ursula von der Leyen devrim niteliğinde bir girişim başlatıyorAvrupa'nın kendi NATO'su mu olacak? Ursula von der Leyen devrim niteliğinde bir girişim başlatıyorBugün, 08:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı