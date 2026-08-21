Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı

Denizde öyle sıra dışı bir canlı var ki, onu gören biri yılan ya da efsanevi bir yaratık olduğunu düşünebilir. Uzun, şerit şeklindeki gövdesi ve kırmızı yüzgeçleriyle dikkat çeken bu balık «Kıyamet Günü Balığı» şeklindeki ünlü lakabıyla tanınıyor.

Aslında bilimsel adı oarfish olan bu balık, çoğunlukla okyanusların derin kesimlerinde yaşar. Görünüşü oldukça sıra dışıdır: Gövdesi uzun ve parlaktır; baş kısmında ise kırmızımsı yüzgeçleri bulunur. Bazı büyük bireyleri birkaç metre uzunluğa ulaşabilir.

Ona neden «Kıyamet Günü Balığı» deniyor?

Bu ad, balığın görünüşünden çok, onunla ilgili kadim inanışlarla bağlantılıdır.

Japon folklorunda oarfish, deniz tanrısının sarayından gelen bir haberci olarak tasavvur edilmiştir. Deniz yüzeyine yakın yerlerde görülmesi, deprem veya tsunami gibi büyük felaketlerin öncesinde ortaya çıkan bir işaret olarak yorumlanmıştır.

Bu nedenle daha sonra İngilizcede ona «Doomsday Fish» — «Kıyamet Günü Balığı» lakabı verilmiştir.

Peki bu gerçekten bir felaketin habercisi mi?

Hayır. Bu çok ilginç bir efsane olsa da, şu ana kadar onu doğrulayan bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Uzmanlar, oarfishin ortaya çıkması ile deprem veya tsunami arasında güvenilir bir nedensel bağlantı tespit edilmediğini belirtiyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma da böyle bir bağlantıyı yanılsamalı korelasyon olarak değerlendirdi.

Yani «Kıyamet Günü Balığı ortaya çıkarsa mutlaka felaket yaşanır» düşüncesi bilimsel bir gerçek değil, kadim bir inanıştır.