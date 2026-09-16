LG Smart TV kullanıcı konuşmalarını gizlice kaydediyor mu? Şirket çıkan haberlere resmi yanıt verdi

·5·Teknoloji
LG Smart TV kullanıcı konuşmalarını gizlice kaydediyor mu? Şirket çıkan haberlere resmi yanıt verdi

Son günlerde yabancı medya ve internet yayınlarında, LG Smart TV televizyonlarının kullanıcıların özel konuşmalarını gizlice kaydettiği, verileri dahili hafızada saklayıp sunuculara aktardığına dair haberler geniş yer buldu. Bu iddialar Özbekistan'dakipek çok kullanıcı arasında da endişe ve hararetli tartışmalara yol açtı.

Duruma açıklık getirmek amacıyla LG Electronics Uzbekistan resmi bir açıklama yaparak, yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi ve televizyonların sesli kontrol ve veri işleme sisteminin nasıl çalıştığını detaylıca anlattı.

Sürekli kayıt yok: Sesli kontrol nasıl çalışıyor?

Şirketin verdiği resmi bilgilere göre, LG Smart TV televizyonları kullanıcıların günlük konuşmalarını sürekli kaydetmez veya sunuculara iletmez:

Sadece etkinleştirildiğinde çalışır: Konuşmayı metne dönüştürme süreci, yalnızca kullanıcı uzaktan kumandadaki sesli komut düğmesine bastığında veya özel bir anahtar ifade söylediğinde başlar.

Yerel analiz: Anahtar ifadeyi tanımak için ses verileri doğrudan televizyonun kendisinde (yerel olarak) işlenir. Eğer anahtar ifade söylenmezse, ses kaydedilmez, metne dönüştürülmez ve yabancı ağlara gönderilmez.

Bağlantı yokken kayıt toplanmaz: Ağ bağlantısı kesildiğinde seslerin dahili hafızada toplanıp internet geldiğinde sunucuya gönderileceği yönündeki iddialar reddedildi. Teknik kayıtlar (loglar) yalnızca aktif sesli komutun gerçekleştirildiği durumlarla ilgilidir ve sürekli ses kaydıyla bağlantılı değildir.

ACR sistemi ve kişisel verilerin güvenliği

Medyada en çok dile getirilen konulardan biri de ACR (Automatic Content Recognition — içeriği otomatik tanıma) teknolojisidir. LG, bu fonksiyon etrafındaki endişelere de açıklık getirdi:

Varsayılan olarak kapalıdır: ACR, ses tanıma ve ilgi alanlarına dayalı kişiselleştirilmiş reklam gibi fonksiyonlar ek özellikler olup, televizyonda otomatik (standart durumda) açık değildir.

Kontrol kullanıcının elinde: Bu fonksiyonları açmak veya kapatmak tamamen kullanıcının tercihine bağlıdır. Her alıcı, televizyon ayarları üzerinden istediği zaman verdiği izni geri çekebilir.

Ekrandan görüntü veya video alınmaz: ACR sistemi sadece audiofingerprinting (ses izi) yardımıyla izlenen içerik türünü belirler. Sistem ekran görüntüleri, video kayıtları veya odadaki sesleri toplamaz.

LG'nin sonucu

LG Electronics, kullanıcıların gizliliğini ve kişisel mahremiyetini sağlamanın ürün geliştirme sürecindeki en temel ilkelerden biri olduğunu vurgulayarak, izleyicileri belirsiz ve doğrulanmamış haberlere inanmamaya çağırdı. Şirket, veri güvenliğini ve şeffaflığı sürekli olarak artırdığını belirtti.

LG Electronics UzbekistanACR TeknolojisiLG Smart TVKişisel Veri GüvenliğiTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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