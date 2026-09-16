Husiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gitti

Orta Doğu'daki gerilim, İslam dünyasının en kutsal mekanının sınırlarına kadar ulaşarak tehlikeli bir aşamaya girdi. Suudi Arabistan Hava savunma güçleri, Yemen'deki Husi (Ensarullah) hareketi tarafından kutsal Mekke şehri yönüne gönderilen bir savaş dronunun düşürüldüğünü açıkladı. Askeri açıklamaya göre, insansız hava aracı Mekke üzerindeki uçuşa yasak bölgeye girmeden önce havada imha edildi. Husi siyasi büro üyesi Muhammed el-Farah ise bu suçlamaları kesin bir dille reddederek, kutsal şehrin hedef alındığı iddialarını "tamamen yalan ve uydurma" olarak nitelendirdi.

Ancak bu olayın ardından ortaya çıkan benzeri görülmemiş tehdit karşısında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman resmi bir ziyaret için Kahire'ye gitti. Ziyaretin ana gündemi, Yemen'deki Husi tehdidine karşı Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip olan Mısır'dan askeri ve stratejik destek almak.

Peki, Husilerin füze ve drone saldırıları neden tam da şimdi yeniden şiddetlendi? Mısır, Suudi güvenliği için askeri güçlerini devreye sokacak mı ve Kızıldeniz çevresindeki bu kriz bölgeyi yeni bir savaş girdabına sürükleyecek mi?

Mekke semalarında patlama: Yasak bölgedeki tehlike

Kutsal şehir sınırları yakınında meydana gelen askeri olayın detayları:

Yasak bölge sınırındaki saldırı: Suudi hava savunma sistemleri, Husiler tarafından gönderilen kamikaze dronu, Mekke şehrinin sıkı korunan hava sahasına girmesine saniyeler kala etkisiz hale getirdi;

Kutsal mekanların dokunulmazlığı: Resmi Riyad, Husilerin bu eylemini tüm İslam dünyasının kutsal mekanına yapılmış açık bir saldırı olarak değerlendirdi ve sert karşılık verileceği konusunda uyardı;

Husilerin reddi: Ensarullah siyasi büro temsilcisi Muhammed el-Farah, kutsal Mekke şehrinin hiçbir şekilde hedef alınmadığını, Riyad tarafından yayılan bu haberlerin Müslüman devletleri Yemen'e karşı kışkırtmak için uydurulmuş bir yalan olduğunu vurguladı.

Muhammed bin Selman'ın Kahire ziyareti: Mısır'dan yardım talebi

Veliaht Prens'in acil diplomatik adımı ve beklenen ittifak:

Arap askeri devine çağrı: Prens Muhammed bin Selman'ın Kahire'ye gelişi ve Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmeleri, Husilerin artan drone ve füze saldırılarına karşı Mısır'ın devasa askeri potansiyelini devreye sokmayı amaçlıyor;

Kızıldeniz güvenliği: Husiler sadece Suudi topraklarını değil, aynı zamanda Mısır ekonomisinin can damarı olan Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'deki deniz ticaret yollarını da felç etmişken, her iki devletin çıkarları bir noktada kesişiyor;

Hava ve deniz kuvvetleri desteği: Görüşmelerde, Mısır'ın Suudi sınırlarını ve Kızıldeniz sularını Husi saldırılarından korumak için hava savunma ve deniz kuvvetleriyle doğrudan katılımı tartışılıyor.

Bölgede yeni tehlikeli aşama: Suudi-Yemen çatışması yeniden mi alevleniyor?

Jeopolitik dengenin bozulması ve gelecek perspektifleri:

Ateşkesin bozulma riski: Son yıllarda Suudi Arabistan ile Yemenli Husiler arasında sağlanan göreceli barış ve ateşkes görüşmeleri, kutsal şehir çevresindeki bu tür olaylar nedeniyle tamamen çökmek üzere;

İran faktörü ve baskı: Husilerin arkasındaki Tahran ile ABD öncülüğündeki koalisyon arasındaki geniş çaplı çatışma ortamında, Suudi Arabistan kendisini bir güvenlik kalkanıyla tamamen çevrelemeye çalışıyor;

Arap birliği gerekliliği: Riyad, Yemen'deki çatışmayı artık sadece kendi sorunu olarak değil, tüm Arap devletlerinin, özellikle Mısır ve Körfez ülkelerinin ortak güvenlik sınavı olarak gündeme getiriyor.

Mekke üzerindeki drone krizi ve Muhammed bin Selman'ın Mısır'dan askeri destek istemesi, Orta Doğu'daki durumun ne kadar kritik olduğunu ve barışı korumanın saniyelere bağlı kaldığını gösteriyor.

Sizce Yemen'deki Husiler gerçekten kutsal Mekke şehrini hedef almaya cüret edebilir mi, yoksa bu bir bilgi savaşının parçası mı? Mısır ordusunun Suudi tarafında bu çatışmaya müdahalesi Kızıldeniz'deki istikrarsızlığı durdurabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Orta Doğu'daki bu endişe verici jeopolitik çatışma analizini tüm yakınlarınızla ve uluslararası siyaset gözlemcileriyle paylaşın!