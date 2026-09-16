Apple hakkında iPhone 15 ekranındaki çizgiler nedeniyle soruşturma başlatıldı

Hindistan Merkezi Tüketiciyi Koruma Kurumu (CCPA), Apple'a yönelik soruşturma sürecini derinleştirilmiş bir aşamaya taşıdı. Buna, iPhone 15 sahiplerinin yeni işletim sistemi kurulumundan sonra ekranda oluşan arızalarla ilgili toplu şikayetleri neden oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre sorun, 2024 yılında iOS 18 güncellemesi yüklendikten sonra ortaya çıktı. Kullanıcıların akıllı telefon ekranlarında yeşil, pembe veya beyaz çizgiler belirdi ve bu durum cihazın kullanımını zorlaştırdı.

Resmi yanıt ve ücretli onarım

Durumun daha ciddi bir hal almasına Apple'ın resmi servis merkezlerinin tutumu neden oldu. Bazı kullanıcılara, ekran arızasını gidermek için yaklaşık 300 ABD doları tutarında bir ödeme yapmalarının teklif edildiği bildirildi.

Bunun üzerine 29 Temmuz'da Hindistanlı düzenleyiciler, Apple'ı davanın uzmanlaşmış bir soruşturma birimine devredildiği konusunda resmen bilgilendirdi. Yetkililer, sunulan belgelerde tüketici hakları ihlali belirtileri olduğunu vurguluyor.

Soruşturma ve tarafların tutumu

Söz konusu inceleme, şirkete ulaşan 75 şikayet üzerine başlatılmıştı. Hindistan tarafı, teknoloji devinin önceki açıklamalarını yetersiz buldu ve durumu daha derinlemesine incelemeye karar verdi.

Apple ise tüketicilerin tüm suçlamalarını kesin bir dille reddediyor. Şirket temsilcileri, iOS 18 sisteminin piyasaya sürülmeden önce kapsamlı testlerden geçirildiğini ve herhangi bir sistemsel hata tespit edilmediğini belirtiyor.

Şu an için bu anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağı ve şirketin mağdur kullanıcılara herhangi bir tazminat teklif edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak bu dava, küresel ölçekte akıllı telefon üreticilerinin yazılım güncellemelerine yönelik sorumluluklarını daha da artırabilir.