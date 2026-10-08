Hindistan'da yıldırım çarpan yolcu uçağı mucize eseri kurtuldu

·5·Dünya
Hindistan'da yıldırım çarpan yolcu uçağı mucize eseri kurtuldu

Hindistan hava sahasında yolcu taşıyan bir hava aracıyla ilgili son derece tehlikeli bir olay yaşandı. Uçuşun sonunda uçağın inişe hazırlandığı sırada yıldırım çarptı. Darbe sonucunda hava aracının burun kısmı ciddi şekilde hasar görse de, mürettebatın profesyonelliği sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.

Olayın detayları ve yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Doğrudan burun kısmına darbe: Doğa olayının sonuçları

Times of India gazetesinin haberine göre, beklenmedik yıldırım çarpması en kritik anda meydana geldi:

  • İniş sırasındaki darbe: Yıldırım, uçak tam havaalanına yaklaşırken ve iniş aşamasındayken çarptı;

  • Ciddi deformasyon: Darbe uçağın ön kısmına isabet etti ve hava durumu radarının bulunduğu burun konisini önemli ölçüde ezerek deldi;

  • Ağır hasar: Olay sonucunda uçağın gövdesinin üst ve ön kaplamaları ciddi şekilde deforme oldu.

Pilotların ustalığı ve 110 kişinin hayatta kalması

Teknik hasara rağmen pilotlar soğukkanlılıklarını korudular:

  • Güvenli iniş: Mürettebatın yüksek niteliği ve hızlı müdahalesi sayesinde uçak, havaalanı pistine güvenli bir şekilde indirildi;

  • Yaralanan yok: Uçakta bulunan 104 yolcu ve 6 mürettebat üyesinden hiçbiri yaralanmadı ve herkes sağ salim tahliye edildi.

Uçak mühendisleri ve havacılık güvenlik servisi, uçağa verilen hasarın boyutunu değerlendirmek ve tüm teknik sistemlerin durumunu kontrol etmek için soruşturma yürütüyor. Hız ve kurallara sıkı sıkıya bağlılık, bu kez gökyüzündeki olası bir felaketi önledi.

Hindistan Hava SahasıTimes of Indiaİniş SüreciHavacılık OlayıGüvenli İniş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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