Batı'nın benzeri görülmemiş jeopolitik baskısına, yaptırım dalgalarına ve diplomatik kısıtlamalara rağmen Kremlin lideri Vladimir Putin dünyanın en büyük ekonomik güç merkezlerinden biri olan Hindistan'a ulaştı. 12-13 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel «Rusya» uçağının merdivenlerinden inen Putin, Hindistan hükümeti tarafından yüksek diplomatik saygı ve şeref kıtası ile karşılandı. Şubat 2022'den bu yana Rusya dışında düzenlenen bir BRICS zirvesine ilk kez şahsen katılan Rus liderin bu ziyareti, uluslararası siyasi arenada gerçek bir geri dönüş ve diplomatik kuşatmaları kırma adımı olarak değerlendiriliyor.

Peki, Putin'i Delhi havaalanında kimler karşıladı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak ikili görüşmeler dünya haritasını nasıl değiştirecek ve bu ziyaret küresel piyasalar için ne anlama geliyor?

Zafer ve dönüş: Özel uçağın merdivenlerinden başlayan tarihi adım

Yeni Delhi havaalanına inen Rusya'nın bir numaralı uçağının etrafında dünya basınının dikkati toplandı:

Üst düzey karşılama: Uçağın merdivenlerinden emin adımlarla inen Vladimir Putin, Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kirti Vardhan Singh başkanlığındaki resmi heyet ve askeri şeref kıtası tarafından törenle karşılandı;

Kırmızı halı ve fotoğraf makineleri: Rus lider Hint yetkililerle samimi bir şekilde tokalaşırken, zirveye katılan onlarca yabancı basın kuruluşu bu anları büyük bir siyasi olay olarak kaydetti;

Zirveye doğru ilk adım: Putin doğrudan BRICS İş Forumu'nun genel kuruluna ve ikili resmi görüşmeler programına dahil oldu.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Uluslararası izolasyon ve çok vektörlü direniş

Bu ziyarete giden yol, Moskova için ağır siyasi engeller ve dış baskılar girdabında geçti:

Batı'nın izolasyon planı: Ukrayna krizi başladığından beri ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'yı uluslararası arenada yalnızlaştırmak ve liderinin yurt dışına çıkışını kısıtlamak için tüm gücüyle çabaladı;

Yaptırımlar ve tarife tehdidi: Washington tarafından Hindistan'a Rusya'dan enerji kaynakları alımını durdurması için sürekli baskı yapıldı, hatta ticaret vergileri getirme tehditlerinde bulunuldu;

Şüpheli beklentiler: Pek çok analist, jeopolitik durumun gerginliği nedeniyle Putin'in Delhi'deki zirveye şahsen katılımını sorguluyordu.

Sarsılmaz irade ve dönüm noktası: Modi ile «kutup yıldızı» gibi sağlam ittifak

Hindistan ziyareti, Kremlin diplomasisinin geri adım atmadığını ve geleneksel ortaklıklarını kaybetmediğini kanıtladı:

Modi ile yüz yüze görüşme: Ziyaret kapsamında Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile kapsamlı ikili görüşmeler gerçekleştirecek;

Gündemdeki ana konular: Enerji güvenliği, askeri-teknik iş birliği, ulusal para birimleriyle ödeme sistemleri ve lojistik koridorlar görüşmelerin merkezinde olacak;

Delhi'nin kararlılığı: Hindistan, dış güçlerin baskısına rağmen Rusya ile asırlık stratejik ortaklığını koruduğunu dünyaya gösterdi.

Yeni Delhi'deki resmi çevrelerde, «Dostluğumuz ve stratejik ilişkilerimiz her türlü siyasi fırtınada sağlamlığını koruyacaktır» ifadesi öne çıktı.

Tarihi eşik ve küresel güç dengesi

Vladimir Putin'in Yeni Delhi'deki BRICS Zirvesi'ne şahsen katılması, Batılı siyasetçilerin oluşturduğu izolasyon stratejisinin etkisiz olduğunu gösterdi. 18. BRICS Zirvesi, yeni dünya düzeninin ve çok kutuplu sistemin şekillenmesinde belirleyici bir platform haline geliyor. Rusya ve Hindistan liderlerinin bu görüşmesi ise sadece iki ülkenin çıkarlarını değil, tüm Küresel Güney'in ekonomik geleceğini doğrudan etkileyecek.

Sizce Vladimir Putin'in tüm baskılara rağmen Hindistan'ı şahsen ziyaret etmesi, Rusya'nın uluslararası izolasyondan çıktığının bir kanıtı mı? Hindistan ve Rusya arasındaki bu yakınlaşma, Batılı devletlerin yaptırım politikalarını gözden geçirmesine neden olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetindeki bu önemli gelişmenin analizini arkadaşlarınızla paylaşın!