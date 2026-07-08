Sahadaki trajedi: Yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybetti

·55·Dünya
Sahadaki trajedi: Yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybetti

Malezya'nın Malakka şehrinde düzenlenen bir dostluk futbol maçı acı bir trajediyle sona erdi. Maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu 28 yaşındaki futbolcu R. Tanesh hayatını kaybetti. Bu haberi Astro Awani yayın organı duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Tanesh, «Tanjung Minyak» kulübü formasıyla «Rembau Indian Veteran» takımına karşı oynanan dostluk maçında yer alıyordu. Karşılaşma yerel saatle 17:30'da başladı. On dakika sonra hafif yağmur başladı ve ardından gök gürültüsü duyuldu. Tam o sırada futbolcu, maçın hakemi ve bir kişi daha sahaya yıldırım düşmesi sonucu yere yığıldı.

Polis raporuna göre, Tanesh'in vücudunun alt kısmı ağır yanıklar aldı. Bilinci kapalı bir şekilde özel araçla hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar hayatını kurtaramadı. Hakem de hastaneye kaldırılırken, üçüncü mağdurun tıbbi yardıma ihtiyacı olmadı.

Malezya Futbol Federasyonu (FAM), merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yerel futbol federasyonu ve maç organizatörlerinden olayla ilgili tam bir rapor sunmalarını talep etti.

FAM Genel Sekreteri Datuk Nur Azman Rahman, bu olayın futbolda güvenlik önlemlerinin her zaman öncelikli olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Gerçek zamanlı yıldırım tespit sistemlerinin önemine değinen Rahman, hava koşulları kötüleştiğinde maçı durdurmanın veya ertelemenin sorumlu bir karar olduğunu vurguladı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

38 derece sıcakta arabada unutulan iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti38 derece sıcakta arabada unutulan iki yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybettiBugün, 01:44Trump Türkiye'ye geldi: Yaptırımlar kaldırılıyor, F-35 konusu gündemdeTrump Türkiye'ye geldi: Yaptırımlar kaldırılıyor, F-35 konusu gündemdeBugün, 00:01Bişkek'te 181 yolculu uçak iniş takımı arızası nedeniyle durduBişkek'te 181 yolculu uçak iniş takımı arızası nedeniyle durduDün, 23:52ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)ABD ilk kez yuvarlak olmayan altın sikkesini çıkarıyor (foto)Dün, 23:43Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyorViralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyorDün, 22:01Avustralya'da bir grafiti sanatçısı köprü kulesine dev bir kuş resmi çizdiAvustralya'da bir grafiti sanatçısı köprü kulesine dev bir kuş resmi çizdiDün, 21:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı