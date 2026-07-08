Sahadaki trajedi: Yıldırım çarpan futbolcu hayatını kaybetti

Malezya'nın Malakka şehrinde düzenlenen bir dostluk futbol maçı acı bir trajediyle sona erdi. Maç sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucu 28 yaşındaki futbolcu R. Tanesh hayatını kaybetti. Bu haberi Astro Awani yayın organı duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Tanesh, «Tanjung Minyak» kulübü formasıyla «Rembau Indian Veteran» takımına karşı oynanan dostluk maçında yer alıyordu. Karşılaşma yerel saatle 17:30'da başladı. On dakika sonra hafif yağmur başladı ve ardından gök gürültüsü duyuldu. Tam o sırada futbolcu, maçın hakemi ve bir kişi daha sahaya yıldırım düşmesi sonucu yere yığıldı.

Polis raporuna göre, Tanesh'in vücudunun alt kısmı ağır yanıklar aldı. Bilinci kapalı bir şekilde özel araçla hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar hayatını kurtaramadı. Hakem de hastaneye kaldırılırken, üçüncü mağdurun tıbbi yardıma ihtiyacı olmadı.

Malezya Futbol Federasyonu (FAM), merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yerel futbol federasyonu ve maç organizatörlerinden olayla ilgili tam bir rapor sunmalarını talep etti.

FAM Genel Sekreteri Datuk Nur Azman Rahman, bu olayın futbolda güvenlik önlemlerinin her zaman öncelikli olması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Gerçek zamanlı yıldırım tespit sistemlerinin önemine değinen Rahman, hava koşulları kötüleştiğinde maçı durdurmanın veya ertelemenin sorumlu bir karar olduğunu vurguladı.