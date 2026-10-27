Hindistan'da yıldırım ve şiddetli yağışlar 14 kişinin hayatına mal oldu

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde muson mevsiminin başlamasından bu yana yıldırım çarpması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar ise heyelanlara, su baskınlarına ve yollarda tehlikeli durumlara yol açıyor. Bu durum ThePrint tarafından bildirildi.

Eyalet Gelir Bakanı K.A. Sengottayyan, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine 400 bin rupi tazminat ödendiğini belirtti. Bakan, bir gün içinde yağış kaynaklı olaylarda 35 kişinin öldüğüne dair haberleri yalanladı. Diğer ölüm vakaları ise araştırılıyor.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Nilgiri bölgesinde meydana gelen 62 heyelanın sonuçları giderildi. Ancak bir otobüsün üzerine kaya düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, muavin ise kemik kırığıyla yaralandı. Sürücünün ailesine de 400 bin rupi tazminat ayrıldı.

Güvenlik nedeniyle Nilgiri, Kodaikanal ve Yercaud gibi dağlık bölgelere turistlerin girişi geçici olarak kısıtlandı. Yerel halk ise özel izinle saat 06:00 ile 18:00 arasında hareket edebiliyor.

Kodaikanal'daki Munjikkal-Dobikana mahallesinde 20'den fazla evi su bastı. Halk gece boyunca evlerini ve hayvanlarını korumaya çalıştı. Ayrıca 600-700 aile için hayati önem taşıyan 30 yıllık köprüde çatlaklar oluştu.

Nagapattinam bölgesinde ise 3,5 bin dönümlük ekili alan sular altında kaldı. Komşu Theni bölgesindeki Vaigai barajında su seviyesi dokuz ay sonra tekrar 50 fite yükseldi. Barajın tam kapasitesi 71 fittir.