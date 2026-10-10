Vantor uydusu Satürn'ü uzaydan görüntüledi

·6·Dünya
Vantor uydusu Satürn'ü uzaydan görüntüledi

Vantor şirketinin Dünya yörüngesinde bulunan uydusu, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyar kilometre uzaklıktaki Satürn gezegenini görüntüledi. Bu haber, «Naked Science» yayın organı tarafından duyuruldu.

Daha önce Maxar Intelligence adıyla bilinen Vantor şirketinin, Dünya yörüngesinden uzaydaki nesneleri görüntüleme teknolojilerini geliştirdiği belirtiliyor. Şirket daha önce de diğer uyduları ve uzay araçlarını yörüngeden görüntülemeyi başarmıştı.

Örneğin, Aralık 2025'te WorldView-3 uydusu, Dünya'dan 240 kilometre yükseklikte arızalı durumdaki bir Starlink aracını görüntüledi. Nisan 2026'da ise WorldView Legion 4 uydusu, «Hubble» uzay teleskobunu yaklaşık 61,8 kilometre mesafeden fotoğrafladı.

Şirket verilerine göre, yedi uydusu Dünya yörüngesindeki nesneleri izleme ve görüntüleme kapasitesine sahip. Görüntülerin en yüksek çözünürlüğü, piksel başına 2,5 santimetreye kadar ulaşabiliyor.

Satürn'ün görüntülenmesi, şirketin uzay nesnelerini izleme yeteneklerini sergileyen bir diğer başarı oldu.

VantorMaxar IntelligenceSatürnWorldView-3Uzay Teknolojileri
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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