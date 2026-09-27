Uzaydan gelen gizemli radyo sinyali bilim insanlarının dikkatini çekti

Çin'deki FAST radyo teleskobunu kullanarak 33 gezegen sisteminden alınan verileri yeniden analiz eden bilim insanları, K2-155 yıldızı yönünden gelen sıra dışı bir radyo sinyali tespit etti. Ancak araştırmacılar, şu an için bu sinyali dünya dışı bir medeniyetle ilişkilendirecek yeterli kanıt olmadığını vurguluyor. Konuyla ilgili haberler TRT Haber ve ScienceAlert tarafından paylaşıldı.

Bilim insanlarının, uzayda teknolojik açıdan gelişmiş başka yaşam formlarının izlerini bulmak amacıyla radyo sinyallerini incelediği belirtiliyor. Bu çalışma, SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Arayışı) araştırmaları kapsamında yer alıyor.

Araştırmada, Çin'in 500 metrelik FAST radyo teleskobunun 2021 yılında gözlemlediği 33 ötegezegen sistemine ait veriler yeni yöntemlerle yeniden incelendi. Bilim insanları, doğal kozmik süreçlerde nadir görülen, çok dar bantlı ve zamanla frekansı değişen radyo sinyallerini aradı.

Yeniden analiz sürecinde başlangıçta 139 binden fazla sinyal kaydedildi. Çeşitli filtreler ve radyo parazitlerini tespit etme yöntemlerinden sonra bunlardan sadece ikisine özel olarak odaklanıldı. Bunlardan biri daha önce de tespit edilen ve sonradan Dünya kaynaklı bir parazit olduğu anlaşılan sinyal iken, ikincisi K2-155 sistemi yönünden gelen yeni sinyaldi.

K2-155 yönündeki sinyal

NBS 260108 olarak adlandırılan sinyal, Dünya'dan yaklaşık 238 ışık yılı uzaklıktaki K2-155 kırmızı cüce yıldızı yönünde kaydedildi. Bu sistemde üç süper Dünya bulunmakta olup, bunlardan dış gezegen yıldızın yaşanabilir bölgesine yakın bir konumda yer almaktadır.

Sinyal 1148,4167 MHz frekansında kaydedildi ve dar bantlı olması ile zamanla frekans kayması göstermesi araştırmacıların dikkatini çekti. Ayrıca, FAST teleskobunun K2-155'e yöneltilmiş ana ışınında kaydedilip çevredeki diğer ışınlarda gözlemlenmemesi dikkat çekiciydi.

Ancak sonraki incelemeler, sinyalin dünya dışı bir medeniyete ait olduğunu doğrulamadı. Sinyal sadece tek bir kutuplanma kanalında güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Ayrıca, yakın frekanslardaki benzer sinyaller diğer üç yıldız gözleminde de kaydedildi. Bu durum, sinyalin Dünya veya teleskop cihazlarından kaynaklanan bir radyo paraziti olma ihtimalini güçlendirdi.

Araştırmacılar sinyalin kesin kaynağını henüz belirleyemedi. Bu nedenle NBS 260108 şimdilik bilinmeyen bir sinyal olarak kalmakta ve Dünya veya ekipman kaynaklı olma ihtimali, dünya dışı bir kaynaktan gelme ihtimalinden daha yüksek değerlendirilmektedir.

Radyo parazitleri temel sorunlardan biri

Uzaydan gelen zayıf sinyalleri tespit etmede Dünya'nın kendi radyo dalgaları büyük bir sorun teşkil ediyor. Uydular, uçaklar, iletişim ve navigasyon sistemleri gibi cihazlar astronomik gözlemleri engelleyebiliyor.

FAST teleskobunun 19 ayrı ışın yardımıyla aynı anda farklı yönleri gözlemleyebilmesi, bu tür sinyalleri ayırt etmeye yardımcı oluyor.

Bilim insanları, bu araştırmanın henüz dünya dışı yaşamın varlığına dair bir kanıt sunmadığını belirtiyor. Ancak yeni makine öğrenimi ve sinyal filtreleme yöntemleri, gelecekte uzaydan gelen teknolojik sinyalleri aramada kullanılabilir.