Kırgızistan ilk milli uydusunu uzaya fırlattı: Sadır Caparov bizzat takip etti

·10·Dünya
Kırgızistan ilk milli uydusunu uzaya fırlattı: Sadır Caparov bizzat takip etti

Orta Asya bölgesinin uzayı fethetme yolunda attığı adımlar, bir başka büyük tarihi zaferle taçlandı! Kırgız Cumhuriyeti, ilk milli uydusunu başarıyla uzaya fırlatarak resmen uzay devletleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli tarihi olayı yerinde görmek ve desteklemek amacıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov bizzat ABD'ye giderek fırlatma sürecine doğrudan katıldı. Peki, ilk Kırgız uydusu hangi roketle uzaya taşındı ve ülke için hangi stratejik görevleri yerine getirecek?

Elon Musk'ın roketi ve Kaliforniya'dakibaşlangıç

Bu tarihi görev, Elon Musk tarafından kurulan dünyanın önde gelen özel uzay şirketi ile iş birliği içinde gerçekleştirildi:

  • Uzay üssü seçimi: Uydu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ünlü Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya yükseldi;

  • Falcon 9'un gücü: Kırgızistan'ın ilk uzay aracını yörüngeye taşıma görevi, SpaceX şirketinin güvenilir ve yeniden kullanılabilir ağır yük roketi «Falcon 9»a emanet edildi;

  • Cumhurbaşkanı katılımı: Kırgız lider Sadır Caparov, bu tarihi anları ABD'deki fırlatma merkezinden bizzat takip etti;

  • Yörüngeye yerleşme: Roket belirlenen zamanda başarıyla yükselerek aracı uzay yörüngesine güvenli bir şekilde yerleştirdi.

Kırgızistan için uzay kapısı açıldı

«Kırgızistan'ın ilk milli aracının uzaya fırlatılması, sadece ülkenin bilim ve teknolojisindeki en büyük başarı değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik, iletişim ve uzaktan yer gözlemi alanında yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.»

Bu tarihi adım, gelecekte tarım, çevre ve doğal afetlerin izlenmesinde ülkenin kendi bağımsız veri kaynağına sahip olmasını sağlayacak.

İlk Kırgız uydusunun uçuşu (Tablo)

Kriter / Gösterge

Resmi veriler ve gerçekler

Araç durumu

Kırgızistan tarihindeki ilk milli uydu

Taşıyıcı roket

Falcon 9 (Elon Musk'ın SpaceX şirketi)

Fırlatma sahası

Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü (Kaliforniya, ABD)

Üst düzey konuk

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov bizzat katıldı

Temel amaç

Milli bilimi geliştirmek ve uzay izleme sistemini kurmak

Sizce Orta Asya ülkelerinin uzay alanındaki bu tür hamleleri bölge kalkınmasını nasıl etkiler? Kırgızistan'ın kendi uydusuna sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tebriklerinizi ve düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın ve kardeş halkın bu büyük tarihi başarısını arkadaşlarınızla Telegram üzerinden paylaşın!

KırgızistanSpaceXFalcon 9Sadır CaparovUzay Teknolojileri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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