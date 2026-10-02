Kırgızistan ilk milli uydusunu uzaya fırlattı: Sadır Caparov bizzat takip etti

Orta Asya bölgesinin uzayı fethetme yolunda attığı adımlar, bir başka büyük tarihi zaferle taçlandı! Kırgız Cumhuriyeti, ilk milli uydusunu başarıyla uzaya fırlatarak resmen uzay devletleri arasındaki yerini aldı. Bu önemli tarihi olayı yerinde görmek ve desteklemek amacıyla Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov bizzat ABD'ye giderek fırlatma sürecine doğrudan katıldı. Peki, ilk Kırgız uydusu hangi roketle uzaya taşındı ve ülke için hangi stratejik görevleri yerine getirecek?

Elon Musk'ın roketi ve Kaliforniya'dakibaşlangıç

Bu tarihi görev, Elon Musk tarafından kurulan dünyanın önde gelen özel uzay şirketi ile iş birliği içinde gerçekleştirildi:

Uzay üssü seçimi: Uydu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan ünlü Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya yükseldi;

Falcon 9'un gücü: Kırgızistan'ın ilk uzay aracını yörüngeye taşıma görevi, SpaceX şirketinin güvenilir ve yeniden kullanılabilir ağır yük roketi «Falcon 9»a emanet edildi;

Cumhurbaşkanı katılımı: Kırgız lider Sadır Caparov, bu tarihi anları ABD'deki fırlatma merkezinden bizzat takip etti;

Yörüngeye yerleşme: Roket belirlenen zamanda başarıyla yükselerek aracı uzay yörüngesine güvenli bir şekilde yerleştirdi.

Kırgızistan için uzay kapısı açıldı

«Kırgızistan'ın ilk milli aracının uzaya fırlatılması, sadece ülkenin bilim ve teknolojisindeki en büyük başarı değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik, iletişim ve uzaktan yer gözlemi alanında yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.»

Bu tarihi adım, gelecekte tarım, çevre ve doğal afetlerin izlenmesinde ülkenin kendi bağımsız veri kaynağına sahip olmasını sağlayacak.

İlk Kırgız uydusunun uçuşu (Tablo)

Kriter / Gösterge Resmi veriler ve gerçekler Araç durumu Kırgızistan tarihindeki ilk milli uydu Taşıyıcı roket Falcon 9 (Elon Musk'ın SpaceX şirketi) Fırlatma sahası Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü (Kaliforniya, ABD) Üst düzey konuk Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov bizzat katıldı Temel amaç Milli bilimi geliştirmek ve uzay izleme sistemini kurmak

Sizce Orta Asya ülkelerinin uzay alanındaki bu tür hamleleri bölge kalkınmasını nasıl etkiler? Kırgızistan'ın kendi uydusuna sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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