Çin tartışmalı bölgede büyük bir yapay ada inşa ediyor

Çin, Paracel Takımadaları’nda bulunan Antilop Resifi’nde yapay ada inşasının ilk aşamasını tamamladı. Analistlere göre bu tesis, gelecekte ülkenin bölgedeki en büyük askeri üslerinden birine dönüşebilir. Bunu Reuters bildirdi.

Yayın tarafından incelenen uydu görüntülerine göre, yaklaşık altı ay süren inşaat çalışmalarının ardından bölgede faaliyet gösteren gemiler ve tarak gemileri — su tabanındaki çamur, kum, çakıl ve toprağı kazıp çıkarmak ve temizlemek için kullanılan özel araçlar — tesisi terk etti.

Vantor şirketi tarafından 19 Temmuz’da çekilen görüntülerde ise adanın güneydoğu kesiminde helikopter pisti ve diğer yapıların inşasına başlandığı görülüyor.

Çin Savunma Bakanlığı, söz konusu inşaat çalışmalarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Çin devlet medyasında yayımlanan bilgilere göre tesisin hava durumunu izleme ve tahmin etme, bilimsel araştırmalar ve diğer sivil ihtiyaçlara hizmet etmesi planlanıyor.

Ancak uluslararası uzmanlar, bu bölgenin Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki askeri konumunu daha da güçlendirebileceğini düşünüyor.

Adada uçak pisti inşa edilebilir

Verilere göre yeni yapay adanın uzunluğu yaklaşık 6 kilometreolacak. Üç kilometreden uzun düz kıyı kesimine uçaklar için bir pist inşa edilmesi muhtemel.

Buna ek olarak bölgede 680 metre uzunluğunda derin su limanı da inşa edildi. Bu, büyük gemilerin adaya girişini sağlayabilir.

Uzmanlar, Antilop Resifi’nin stratejik öneminin yüksek olduğunu vurguluyor. Özellikle Tayvan’la bağlantılı bir çatışma çıkması halinde bu bölge, Çin için önemli bir stratejik noktaya dönüşebilir.

Uzman Ben Lewis’e göre Antilop Resifi, yakındaki Woody Adası’ndan daha büyük ve savunma açısından daha elverişli bir konumda bulunuyor.

Vietnam inşaata sert tepki gösteriyor

Çinli bilim insanı Ding Duo ise Antilop Resifi’ndeki çalışmaların barışçıl ve sivil amaçlarla yürütüldüğünü savundu.

Bununla birlikte Vietnam, Paracel Adaları üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor ve Çin’in söz konusu bölgedeki inşaat çalışmalarına sert tepki gösteriyor.

Uzmanlar, yeni adanın Çin’e yalnızca askeri altyapısını genişletme değil, aynı zamanda bölgedeki hareketleri kontrol etme imkânı da sağlayabileceğini belirtiyor.

Buna göre ada, Çin’e denizaltı hareketlerini ve çevredeki askeri faaliyetleri izleme konusunda önemli bir avantaj sağlayabilir.

Avustralyalı profesör Carl Thayer’ın belirttiğine göre bu tesisler, barış zamanında ABD ve müttefiklerinin faaliyetlerini izlemeyi kolaylaştıracak. Olası bir silahlı çatışma durumunda ise yeni altyapı, bölgede ek stratejik zorluklara yol açabilir.