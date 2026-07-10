Rostec, yeni Saturn insansız hava aracı serisini tanıttı

·2·Teknoloji
Rostec, yeni Saturn insansız hava aracı serisini tanıttı

Rus devlet şirketi Rostec bünyesindeki Radioelectronic Technologies (KRET), Saturn serisi insansız hava araçlarını (İHA) ilk kez kamuoyuna tanıttı. Kazan'da düzenlenen Drone Expo-2026 uluslararası fuarında sergilenen bu cihazlar, modern teknolojik çözümleri ve geniş kapsamlı yetenekleriyle sektör uzmanlarının dikkatini çekti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Yeni seri, çok amaçlı Saturn-30 ve optik-elektronik sistemle donatılmış küçük boyutlu Saturn-10 dronlarını içeriyor. Bu araçların temel özelliği, teknik görüş ve yapay zeka tabanlı otonom navigasyon ve kontrol sistemleriyle donatılmış olmalarıdır. Bu durum, dronların karmaşık koşullarda bile insan müdahalesi olmadan görevleri yerine getirmesini sağlıyor.

Teknik kapasite ve işlevsellik

Saturn-30 modeli, taşıma kapasitesi ve hızıyla öne çıkıyor. Toplam ağırlığı 30 kg olan bu cihaz, havada bir saate kadar kalabiliyor ve saatte 180 km hıza ulaşabiliyor. 3000 metre yüksekliğe kadar çıkabilen cihaz, 7 kg'a kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Bu özellikler, onu lojistik ve hızlı teslimat hizmetleri için uygun bir araç haline getiriyor.

Daha küçük bir model olan Saturn-10 ise ağırlıklı olarak izleme ve arama çalışmaları için tasarlandı. 10 kg ağırlığındaki cihazın uçuş süresi 30 dakikadır. Her iki dron da elektrikli motorlarla donatılmış olup, bu sayede çevre dostu ve sessiz bir çalışma performansı sunmaktadır. Rostec'e göre, bu cihazlar tamamen yerli bileşenlerden üretilmiştir.

Bu dronların sivil amaçlarla yaygın olarak kullanılması bekleniyor. Özellikle aşağıdaki alanlarda kullanılması planlanmaktadır:

  • Bölgelerin uzaktan izlenmesi ve kontrol edilmesi;
  • Erişimi zor bölgelere yük teslimatı;
  • Acil durumlarda arama-kurtarma çalışmaları;
  • Altyapı tesislerinin durumunun yapay zeka yardımıyla analizi.
Geliştiriciler, projenin hayata geçirilme sürecinin rekor sürede tamamlandığını belirtiyor. Tasarım aşamasından uçuş testlerine kadar olan süreç sadece altı ayda tamamlandı. Şu anda Saturn serisindeki tüm dronlar son uçuş testlerinden geçiyor ve yakında seri üretime geçilmesi bekleniyor.

Geniş bir coğrafyaya ve gelişen lojistik sistemlerine sahip ülkeler için bu tür otonom drone teknolojileri, gelecekte tarım ve teslimat sektörlerinde önemli bir rol oynayabilir. Yapay zeka destekli cihazlar, insan kaynağı tasarrufu ve güvenliğin artırılmasında temel bir itici güç haline geliyor.

RostecDroneSaturnTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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