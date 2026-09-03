Satürn gezegeninde devasa ongen atmosferik anomali keşfedildi

·4·Teknoloji
Satürn gezegeninde devasa ongen atmosferik anomali keşfedildi

Gökbilimciler, Satürn gezegeninin güney yarım küresinde devasa bir ongen bulut yapısı tespit etti. ixbt.com verilerine göre, bu sıra dışı dekagon, gezegenin kuzey kısmında yer alan ünlü altıgenden sonra bilinen ikinci büyük atmosferik çokgen oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu önemli keşif, Hubble uzay teleskobu tarafından 2023 yılında çekilen görüntüler sayesinde gerçekleştirildi. 2012'den 2023'e kadar Satürn'ün Dünya'ya göre konumu nedeniyle gezegenin güney kısmı gözlem için neredeyse kapalıydı, bu yüzden önceki araştırmalar sonuç vermemişti.

Devasa yapının ölçeği ve özellikleri

Ongen bulut oluşumu, devasa boyutlarıyla dikkat çekiyor. Hesaplamalara göre, bulutlu dekagonun çevresi yaklaşık 167.820 kilometreyi buluyor ve her bir kenarının uzunluğunun 16.782 kilometre civarında olduğu tahmin ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Satürn'ün kuzey kutbundaki ünlü altıgenin genişliği yaklaşık 32 bin kilometreye denk geliyor. Bilim insanlarının ilk tahminlerine göre, yeni keşfedilen çokgenin etrafında tam bir dönüşü tamamlamak yaklaşık 800 gün sürüyor.

Atmosferik akımların rolü

Uzmanlara göre, söz konusu dekagon güçlü atmosferik akımların etkileşimi sonucunda oluştu. Bilgisayar modellemeleri, jet akımı tarafından tutulan eğri dalgaların kararlı çokgen yapılar oluşturma yeteneğine sahip olduğunu gösterdi.

Aynı mekanizma kullanılarak bilim insanları daha önce kuzeydeki altıgenin kökenini de açıklamışlardı. Ancak, her iki oluşumun kendine has farklı yönleri de mevcut.

Kuzeydeki altıgen on yıllardır neredeyse değişmez bir şekli korurken, güneydeki dekagonun bazı kısımları parlaklığını önemli ölçüde değiştiriyor. Bu durum, yeni yapının hala oluşum aşamasında olduğuna veya kararsız olduğuna işaret ediyor.

Araştırmacılar şu anda dekagonu birkaç yıl boyunca gözlemlemeyi planlıyor. Bu yapının kuzeydeki altıgen gibi kararlı kalıp kalmayacağını veya Satürn'ün mevsimsel aydınlanma değişimleriyle dağılıp dağılmayacağını belirlemeleri gerekiyor. Bölgenin maksimum güneş ışığıyla aydınlanması 2032 yılında bekleniyor.

SatürnAstronomiHubbleUzayBilimsel Keşif
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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