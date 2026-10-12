Seyşel Adaları'nda 180 bin dev kaplumbağanın yaşadığı ortaya çıktı

Hint Okyanusu'ndaki Seyşel Adaları'nda bulunan Aldabra Atolü'nde yaklaşık 180 bin dev kaplumbağa olduğu tespit edildi. Yeni araştırma sonuçları, bu bölgenin dünyadaki vahşi dev kaplumbağaların en büyük yaşam alanlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

The Guardian'ın haberine göre bilim insanları, 2018-2022 yılları arasında toplanan gözlem verilerini analiz ederek atolde yaklaşık 180 bin yetişkin ve gelişmekte olan kaplumbağa olduğunu hesapladı. Bu rakam, önceki araştırmalarda kaydedilenlerden oldukça yüksek.

İlginç bir şekilde, bu kaplumbağaların sayısı Seyşel Adaları'nın toplam nüfusundan bile fazla. Ülkedeki insan nüfusu yaklaşık 135 bin civarında.

Kaplumbağa sayısı nasıl bu kadar arttı?

Bilim insanları, bu sonucun uzun yıllar süren doğayı koruma çabalarının bir meyvesi olduğunu belirtiyor. 19. yüzyılda avlanma ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle Aldabra Atolü'ndeki dev kaplumbağaların sayısı 1 binin altına düşmüştü.

Daha sonra bölgeyi koruma önlemleri artırıldı. 1982 yılında ise atol, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Böylece nadir hayvanların doğal yaşam alanlarının korunmasına büyük önem verildi.

Araştırmacılarönceki hesaplamalarda bazı kaplumbağaların gözden kaçmış olabileceğini düşünüyor. Yeni yöntemler ise bitki örtüsü arasında veya uzak bölgelerde gizlenen hayvanların tahmini sayısını da hesaba katmayı mümkün kıldı.