Neredeyse 200 yaşındaki dev kaplumbağa Jonathan bir doğum gününü daha kutladı

·3·Dünya
Neredeyse 200 yaşındaki dev kaplumbağa Jonathan bir doğum gününü daha kutladı

Dünyanın yaşayan en yaşlı kara hayvanı olarak kabul edilen Jonathan adlı dev kaplumbağa, Saint Helena Adası'nda yaşamaya devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla yaşı yaklaşık 194'e ulaştı. Guinness Dünya Rekorları'na göre Jonathan, şimdiye kadar kaydedilmiş en yaşlı kara hayvanı ve tarihin en uzun yaşayan kaplumbağasıdır.

Jonathan'ın yaklaşık 1832 yılında doğduğu tahmin ediliyor. 1882 yılında Seyşeller'den Saint Helena Adası'na getirilmiş ve o günden beri valilik konutu olan Plantation House arazisinde yaşamaktadır. Yaşı, adaya getirildiğinde zaten yetişkin olduğu bilgisine dayanmaktadır.

Yaklaşık iki asırlık yaşamı boyunca birçok İngiliz hükümdarına ve sayısız tarihi olaya tanıklık etti. Örneğin, 1947 yılında henüz prenses olan II. Elizabeth, Jonathan ile tanışmıştı. 2024 yılında ise Prens Edward'ın ziyareti sırasında yine ilgi odağı oldu.

İleri yaşına rağmen Jonathan'ın iştahı hala yerinde. Katarakt nedeniyle görme yetisi ciddi oranda azalmış ve koku alma duyusunu kaybetmiş durumda. Buna rağmen veterinerlere göre genel sağlık durumu iyi ve düzenli olarak bakımı yapılıyor. Beslenmesine ek olarak meyve ve sebzeler de veriliyor.

Bilim insanları, dev kaplumbağaların olağanüstü uzun yaşam mekanizmalarını araştırmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bu hayvanların genomlarında DNA onarımı, iltihaplanma ve kanser gelişimi ile ilgili bazı genetik özellikler tespit edildi. Bu tür araştırmalar, yaşlanma sürecinin biyolojik mekanizmalarını daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

İlginç bir şekilde, Nisan 2026'da sosyal medyada Jonathan'ın öldüğüne dair yalan haberler yayıldı. Saint Helena hükümeti bu bilgiyi yalanlayarak kaplumbağanın hayatta ve sağlıklı olduğunu resmen açıkladı.

Günümüzde Jonathan, Saint Helena Adası'nın sembollerinden biri haline geldi. 2026 yılında Guinness Dünya Rekorları tarafından özel bir 'ICON' statüsüne layık görüldü.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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