Yaklaşık 100 yaşındaki kaplumbağa tarih yazdı: İlk kez anne oldu ve 16 yavru dünyaya getirdi!

Neredeyse bir asırlık ömrü boyunca hiç yavrusu olmayan Galapagos kaplumbağası sonunda anne oldu. "Mommi" adlı kaplumbağa 16 yavru dünyaya getirerek türünün en yaşlı anne bireylerinden biri haline geldi.

Batı Santa Cruz Galapagos kaplumbağası olan Mommi, 1932 yılından beri Philadelphia Hayvanat Bahçesi'nde yaşamaktadır. Yaklaşık 100 yaşındaki kaplumbağa, 90 yılı aşkın süredir hiç ürememişti.

Ancak 2020 yılında hayatında önemli bir değişiklik yaşandı. Mommi, yine yaklaşık 100 yaşındaki bir başka kaplumbağa olan Abrazzo ile eşleştirildi. Uzmanlar, Mommi'nin yumurtlama sürecini yakından takip ederek ona gerekli koşulları sağladı. Sonuç olarak ilk verimli yumurtalarını bıraktı.

2025 yazına gelindiğinde, 16 kaplumbağa yavrusu başarıyla yumurtadan çıktı.

Bu olay sadece hayvanat bahçesi için değil, aynı zamanda tüm türü koruma programları için de büyük önem taşıyor.

Batı Santa Cruz Galapagos kaplumbağaları nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden biridir. Mommi'nin yavruları, bu nesil ortaya çıkana kadar Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'nin üreme programındaki popülasyonda mevcut değildi.