Dünyanın en yaşlı kara hayvanı olarak kabul edilen Jonathan adlı dev kaplumbağa bilim insanlarının ilgi odağı oldu. Yaklaşık 194 yaşında olan bu canlının DNA'sını inceleyen araştırmacılar, onun uzun yaşamasına yardımcı olabilecek bir dizi genetik özellik tespit etti.

Jonathan, Aldabra türüne ait dev bir kaplumbağa olup yaklaşık 1832 yılında Seyşeller'de doğmuştur. 1882 yılında Atlas Okyanusu'nda bulunan Büyük Britanya'nın denizaşırı toprağı Saint Helena adasına getirilmiştir. O günden beri vali konutu arazisinde yaşamaktadır.

Bilim insanları, onun uzun yaşamasının nedenlerini belirlemek için genetik analiz gerçekleştirdi. İnceleme sırasında Jonathan'ın organizmasında 287 özel genetik varyant tespit edildi. Bunlar; DNA'nın hasarlı kısımlarını onarma, hücrelerde enerji üretimi, insülin faaliyetini düzenleme ve kanserden korunma gibi önemli süreçlerle ilişkilidir.