194 yaşındaki kaplumbağanın uzun yaşam sırrı araştırılıyor
Dünyanın en yaşlı kara hayvanı olarak kabul edilen Jonathan adlı dev kaplumbağa bilim insanlarının ilgi odağı oldu. Yaklaşık 194 yaşında olan bu canlının DNA'sını inceleyen araştırmacılar, onun uzun yaşamasına yardımcı olabilecek bir dizi genetik özellik tespit etti.
Jonathan, Aldabra türüne ait dev bir kaplumbağa olup yaklaşık 1832 yılında Seyşeller'de doğmuştur. 1882 yılında Atlas Okyanusu'nda bulunan Büyük Britanya'nın denizaşırı toprağı Saint Helena adasına getirilmiştir. O günden beri vali konutu arazisinde yaşamaktadır.
Bilim insanları, onun uzun yaşamasının nedenlerini belirlemek için genetik analiz gerçekleştirdi. İnceleme sırasında Jonathan'ın organizmasında 287 özel genetik varyant tespit edildi. Bunlar; DNA'nın hasarlı kısımlarını onarma, hücrelerde enerji üretimi, insülin faaliyetini düzenleme ve kanserden korunma gibi önemli süreçlerle ilişkilidir.
Araştırmacıları şaşırtan noktalardan biri, yaklaşık iki asır yaşamış olan kaplumbağanın bazı genlerini yöneten sistemlerin, daha genç kaplumbağalarla benzer düzeyde korunmuş olmasıdır. Genellikle organizma yaşlandıkça bu süreçlerde değişiklikler meydana gelir ve hücrelerin faaliyetleri bozulabilir.
Uzmanlar, özellikle hücrelere enerji sağlayan mitokondrilerin faaliyetiyle ilgili genlerin istikrarlı bir şekilde korunmasına dikkat çekiyor. Bu durum, Jonathan'ın organizmasının uzun yıllar boyunca görevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olmuş olabilir.
Araştırmacılara göre bu sonuçlar, sadece hayvanların uzun yaşamasını değil, aynı zamanda insanlarda yaşlanma sürecinin nasıl işlediğini daha iyi anlamaya da yardımcı olabilir. Ancak kaplumbağada tespit edilen özelliklerin insan ömrünü uzatabileceği sonucuna varmak için henüz çok erken.
İlginç olan, Jonathan'ın yaşının kendi türü için de oldukça sıra dışı kabul edilmesidir. Aldabra dev kaplumbağalarının ortalama yaşam süresi yaklaşık 80-100 yıl civarındayken, Jonathan bu rakamın neredeyse iki katı kadar yaşamıştır.
Bugün o, sadece uzun yaşam rekoruyla değil, aynı zamanda bilim için de eşsiz bir araştırma nesnesi haline gelmiştir. Bilim insanları gelecekte diğer dev kaplumbağaları da inceleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek biyolojik mekanizmaları belirlemeyi planlıyor.
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