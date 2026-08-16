Brezilya’da 10 yıl boyunca zeminin altında kalan kaplumbağa canlı bulundu — nasıl hayatta kaldı?

·1·Dünya
Brezilya’da 10 yıl boyunca zeminin altında kalan kaplumbağa canlı bulundu — nasıl hayatta kaldı?

Brezilya’da tadilat sırasında, yaklaşık 10 yıl boyunca evin zemininin altında mahsur kalan bir kaplumbağa canlı bulundu. Olağanüstü olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tocantins eyaletindeki ev sahipleri, zemin fayanslarını sökerken altlarında bir boşluk olduğunu fark etti.

İçeri baktıklarında ise sarı ayaklı bir kaplumbağa, yani jabutiyle karşılaştılar.

Ailenin açıklamasına göre zemin yaklaşık 10 yıl önce döşenmişti. Bu nedenle kaplumbağa, inşaat sırasında yanlışlıkla zeminin altında kalmış olabilir.

En şaşırtıcı olanı ise yıllarca kapalı bir alanda kalmasına rağmen hayatta kalmasıydı.

Nasıl hayatta kaldı?

Uzmanlar, kaplumbağaların metabolizması çok yavaş çalıştığı için son derece az enerji harcadığını belirtiyor.

Tahminlere göre kaplumbağa, zeminin altındaki nem, küçük böcekler ve diğer organik maddeler sayesinde asgari düzeyde beslenmiş olabilir.

Kaplumbağa bulunduğunda çok zayıftı; ancak hareket ettiği ve çevresine tepki verdiği gözlemlendi.

Kurtarılıp yeniden beslenmeye başladıktan sonra sağlığı yavaş yavaş düzelmeye başladı.

Yaklaşık 10 yıl zeminin altında kalıp hayatta kalan kaplumbağa, doğanın hayatta kalma yeteneğinin ne kadar şaşırtıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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