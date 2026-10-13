Örümcek Adam yıldızı Tobey Maguire eski eşinin düğün törenini yönetti

Örümcek Adam filminin yıldızı 51 yaşındaki Tobey Maguire, eski eşi Jennifer Meyer'in müzik menajeri Geoffrey (Jeff) Ogunlesi ile olan nikah törenini yönetti. Bu haber People tarafından duyuruldu.

Düğün, 10 Ekim'de Hawaii'nin Lanai adasındaki Four Seasons Resort Lanai otelinde gerçekleşti. Jennifer Meyer beyaz bir elbise ile görüldü. Törenin en dikkat çekici yanı, eski eşi Tobey Maguire'ın yeni evlenen çiftin nikahını kıymasıydı.

Maguire ve Meyer 2007 yılında evlenmiş ve 2016 yılında ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Boşanma süreçleri 21 Eylül 2026'da resmen sona erdi. Buna rağmen eski çift, çocuklarını birlikte büyütmeyi ve dostane ilişkilerini korumayı başardı.

Düğüne çocukları 19 yaşındaki Ruby ve 17 yaşındaki Otis'in yanı sıra, Jennifer Meyer ve Geoffrey Ogunlesi'nin Haziran 2026'da doğan kızları da katıldı. Konuklar arasında Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Kate Hudson, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Bezos gibi ünlüler yer aldı.

Bilgi olarak, Geoffrey Ogunlesi Nijeryalı milyarder ve yatırımcı Adebayo Ogunlesi'nin oğludur. Jennifer Meyer ile 2023 yılında görüşmeye başlamış, 2024 yılında ise nişanlandıklarını duyurmuşlardı.