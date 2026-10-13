Örümcek Adam yıldızı Tobey Maguire eski eşinin düğün törenini yönetti

·3·Dünya
Örümcek Adam yıldızı Tobey Maguire eski eşinin düğün törenini yönetti

Örümcek Adam filminin yıldızı 51 yaşındaki Tobey Maguire, eski eşi Jennifer Meyer'in müzik menajeri Geoffrey (Jeff) Ogunlesi ile olan nikah törenini yönetti. Bu haber People tarafından duyuruldu.

Düğün, 10 Ekim'de Hawaii'nin Lanai adasındaki Four Seasons Resort Lanai otelinde gerçekleşti. Jennifer Meyer beyaz bir elbise ile görüldü. Törenin en dikkat çekici yanı, eski eşi Tobey Maguire'ın yeni evlenen çiftin nikahını kıymasıydı.

Maguire ve Meyer 2007 yılında evlenmiş ve 2016 yılında ayrıldıklarını duyurmuşlardı. Boşanma süreçleri 21 Eylül 2026'da resmen sona erdi. Buna rağmen eski çift, çocuklarını birlikte büyütmeyi ve dostane ilişkilerini korumayı başardı.

Düğüne çocukları 19 yaşındaki Ruby ve 17 yaşındaki Otis'in yanı sıra, Jennifer Meyer ve Geoffrey Ogunlesi'nin Haziran 2026'da doğan kızları da katıldı. Konuklar arasında Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Kate Hudson, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez Bezos gibi ünlüler yer aldı.

Bilgi olarak, Geoffrey Ogunlesi Nijeryalı milyarder ve yatırımcı Adebayo Ogunlesi'nin oğludur. Jennifer Meyer ile 2023 yılında görüşmeye başlamış, 2024 yılında ise nişanlandıklarını duyurmuşlardı.

Fotoğraf koleksiyonunda bir çift ve bir erkek ayrı ayrı duruyor.
Tobey MaguireJennifer MeyerGeoffrey OgunlesiHawaiiDüğün
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldüFinlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldü20 Eylül 11:37Guatemala'da 15 yaşındaki kız cenaze töreninde kendine geldi (video)Guatemala'da 15 yaşındaki kız cenaze töreninde kendine geldi (video)Dün 21:54Bali'de benzin kıtlığı nedeniyle yüzlerce scooter kuyruğu oluştu (video)Bali'de benzin kıtlığı nedeniyle yüzlerce scooter kuyruğu oluştu (video)Dün 21:17“Yandex Pay” dondu: İnsanlar paralarını çekemiyor ve market alışverişi yapamıyor“Yandex Pay” dondu: İnsanlar paralarını çekemiyor ve market alışverişi yapamıyorDün 18:22Pakistan'da tren raydan çıktı, ölü ve onlarca yaralı var (video)Pakistan'da tren raydan çıktı, ölü ve onlarca yaralı var (video)Dün 18:12Sean Strickland ünlü muhabiri yerin dibine soktuSean Strickland ünlü muhabiri yerin dibine soktuDün 18:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor