Ünlü yazar, yeni «Adem ile Havva» romanının tanıtım günü hayatını kaybetti

Dünya edebiyatı ve İngiliz siyasi seçkinleri büyük bir kayıp yaşadı. Dünyanın en çok okunan yazarlarından biri, Muhafazakâr Parti'nin eski aktif milletvekili ve lord Jeffrey Archer 86 yaşında aniden hayatını kaybetti. Bu haber, yazarın eserlerini yayımlayan prestijli HarperCollins yayınevi tarafından resmen açıklandı.

Yazarın, evinde bir sonraki yaratıcı çalışma sürecindeki mola sırasında huzur içinde ve aniden hayata veda ettiği belirtildi. Archer, tam da 6 Ekim'de satışa sunulması beklenen yeni eseri «Adem ile Havva» (Adam and Eve) romanının tanıtımı arifesinde vefat etti.

Edebiyat dünyasındaki eşsiz rekorlar: Rakamlar ve gerçekler

HarperCollins yayınevi, Jeffrey Archer'ın yayıncılık dünyasında gerçek bir efsaneye dönüştüğünü özellikle vurguladı:

300 milyonluk tiraj: Yazarın eserleri dünya genelinde toplam 300 milyondan fazla kopya satmış ve 49 farklı dile çevrilmiştir;

Yıllarca zirvede: Kitapları, The Sunday Times çok satanlar listesinde toplam 14 yıl ve beş ay , The New York Times listelerinde ise beş buçuk yıl boyunca liderliği elden bırakmamıştır;

Zengin edebi miras: 30'dan fazla büyük roman, iki tiyatro oyunu, 20'den fazla öykü derlemesi ve dört çocuk kitabı bırakmıştır;

En ünlü başyapıtları: Yazara dünya çapında ün kazandıran eserler olarak, milyonlarca okurun sevgisini kazanan macera dolu «Clifton Günlükleri» aile destanı ve ünlü «Kabil ve Habil» (Kane and Abel) romanı anılmaktadır.

Siyaset, mahkeme davası ve Lordlar Kamarası

Jeffrey Archer sadece üretken bir yazar değil, aynı zamanda İngiltere'nin en dikkat çeken siyasetçilerinden biriydi:

Parlamento ve ömür boyu lordluk: İngiliz Parlamentosu'nda Muhafazakâr Parti saflarında milletvekilliği yapmış, 1992 yılında devlete olan hizmetlerinden dolayı ömür boyu lordluk unvanı alarak baron derecesine yükselmiştir;

Sansasyonel dava ve hapis cezası: 2001 yılında siyasi kariyeri ciddi bir darbe aldı. Daily Star gazetesine karşı açılan eski bir iftira davasında yalan yere yemin etmekten suçlu bulunarak dört yıl hapis cezasına çarptırıldı;

Lordlar Kamarası'na dönüş: 2003 yılında serbest bırakılan Archer, İngiliz Parlamentosu'nun Lordlar Kamarası'ndaki faaliyetlerine geri döndü ve bu meclisin bir üyesi olarak 2024 yılına kadar görev yaptı.

Siyasi fırtınalar, mahkemeler ve büyük edebi başarılarla geçen Jeffrey Archer'ın hayatı, birçok yazar için dramatik bir klasik İngiliz destanı olarak tarihe geçti.