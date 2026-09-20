Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldü

·6·Dünya
Finlandiya kıyılarında zehirli örümcek görüldü

Finlandiya'da iklimin ısınması nedeniyle ülkede bulunan en zehirli örümcek türlerinden biri olan sarı keseli örümcek daha geniş bir alana yayılmaya başladı. Bu durum “Suomen Luonto” bilim dergisi tarafından bildirildi.

“Finlandiya'da zehirli örümcek yayılıyor; iklim ısınması yabancı türün işine yarıyor”, denildi yayında.

Dergi, bu örümceğin şu anda Finlandiya topraklarında bulunan türler arasında en zehirlilerinden biri olduğunu belirtiyor. İlk kez 2022 yılında Seili adasında tespit edildi. Daha sonra takımadaların diğer bölgelerinde ve kıyı şeritlerinde de görüldü. 2026 yazının sonunda ise bu tür Porkkala yarımadasında da kaydedildi.

Zehri insan vücudunu etkiliyor

Bilgilere göre, sarı keseli örümceğin ana popülasyonu Orta Avrupa'da bulunmaktadır.

Bu örümceğin zehri insan vücudunda şiddetli bir iltihaplanma sürecine yol açabilir.

Finlandiya'da sarı keseli örümceklerin dört türü bulunmaktadır. Bunlar; sıradan sarı keseli örümcek, yeşil sarı keseli örümcek, şeritli sarı keseli örümcek ve eğri sarı keseli örümcektir.

Uzmanlar bu türleri dış özelliklerine bakarak birbirinden ayırmanın kolay olmadığını vurguluyor.

Gündüz saklanır, gece avlanır

Sarı keseli örümcekler esas olarak gece saatlerinde aktifleşir. Hava karardıktan sonra çeşitli böcekleri avlamak için harekete geçerler.

Gündüzleri ise alçak bitkilerin arasına ördükleri yoğun, kese benzeri ağlarının içinde saklanırlar.

Bu nedenle, örneğin bir böcek meraklısının entomolog ağına bu örümceğin düşme olasılığı, diğer bazı örümcek türlerine kıyasla oldukça düşüktür.

Sarı Keseli ÖrümcekSuomen LuontoSeili Adasıİklim IsınmasıFinlandiya
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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