İranlı kız, Kalaşnikof tüfeğini 21 saniyede söküp takarak herkesi hayrete düşürdü

·6·Dünya
İranlı kız, Kalaşnikof tüfeğini 21 saniyede söküp takarak herkesi hayrete düşürdü

Sosyal medyada, İranlı genç bir kızın Kalaşnikof tipi tüfekle sergilediği beceriyi gösteren video hızla yayılıyor. Videoda kız, silahı parçalarına ayırıp ardından tekrar birleştirme işlemini çok kısa bir sürede gerçekleştiriyor.

Yayılan haberlere göre, bu görevi sadece 21 saniyede tamamladı. Kızın hızlı hareketleri ve çevikliği internet kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bazı kaynaklarda, Kalaşnikof tüfeğini kısmi olarak sökme süresi için 15 saniye, tekrar birleştirme için ise 25 saniyelik bir standart belirtilmektedir. Ancak bu rakamlar, belirli eğitim koşullarına ve uygulanan kriterlere göre değişiklik gösterebilir.

Video internette farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar kızın becerisini ve hızını takdir ederken, diğerleri çocukların ve gençlerin silahlı eğitimlere dahil edilmesi konusunu eleştirel bir şekilde tartıştı.

Böylece kısa video, sadece kızın becerisini değil, aynı zamanda gençlerin silahlı eğitimlere katılımı konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kalaşnikof Tüfeğiİranlı KızSilah EğitimiHızlı HareketAskeri Beceri
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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