İranlı kız Kalaşnikof tüfeğini 21 saniyede söküp taktı (video)

Sosyal medyada İranlı genç bir kızın Kalaşnikof tipi bir tüfeği söküp tekrar birleştirme becerisini sergilediği bir video yayıldı. Haberlere göre, bu işlemi yaklaşık 21 saniyede gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bilgiyi Arenora aktardı.

Videoda kızın tüfeği hızla parçalarına ayırdığı ve ardından tekrar birleştirdiği görülüyor. Bazı medya kuruluşları bu görüntüleri "Janfada" ("İran için fedakarlık") kampanyasıyla ilişkilendiriyor.

Söz konusu kampanya kapsamında İran'da gönüllüler ve kadınlar için askeri eğitimler düzenleniyor. Eğitimlerde silah kullanımı ve acil durumlara hazırlıklı olma gibi becerilerin öğretildiği bildirildi.

Ancak videodaki kızın kimliği, görüntülerin nerede ve ne zaman çekildiğine dair detaylı bir bilgi verilmedi.