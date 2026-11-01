Çimkent şehrinde yedi çocuk annesi üçüz bebek dünyaya getirdi

·3·Dünya
Çimkent şehrinde yedi çocuk annesi üçüz bebek dünyaya getirdi

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde 36 yaşındaki bir kadın üçüz bebek — iki kız ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlginç olan ise, kadının daha önce de iki kez ikiz bebek sahibi olmasıdır.

Yeni doğan bebeklere Alsiya, Safiya ve Aymuhammed isimleri verildi. Düşük doğum ağırlığı nedeniyle doktor gözetiminde tutuldular. Şu anda bebeklerin sağlık durumu iyiye gidiyor ve güçleniyorlar. Üçüzleri hastaneden almak için ağabeyleri ve ablaları da geldi.

Kadın daha önce iki kez ikiz, üç kez de tek çocuk dünyaya getirmişti. Böylece üçüzlerle birlikte ailedeki çocuk sayısı 10'a ulaştı. Çok çocuklu anneye "Altın Kolye" nişanı da verildi.

“Doğrusunu söylemek gerekirse, üçüz doğuracağımı hiç düşünmemiştim. Ultrason muayenesinde bunu kendi gözlerimle görüp duyduğumda şaşkına döndüm. Aynı anda hem sevindim hem de ağladım.

On çocuk ebeveyni olma mutluluğuna eriştiğimiz için Allah'a şükürler olsun. Üçünün de karakterleri ve görünüşleri birbirinden farklı. Onları birbirinden ayırt etmek zor değil” diyor çok çocuklu anne Azhar Toshkarayeva.

ÇimkentAzhar ToshkarayevaAltın KolyeÜçüzlerKazakistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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