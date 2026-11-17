iPhone 17 akıllı telefonlarının yeni fiyatları belli oldu
iPhone 17 serisi akıllı telefonların bugünkü fiyatları belli oldu. Aşağıdaki listede eSIM + eSIM ve SIM + eSIM türündeki cihazların fiyatları ayrı ayrı belirtilmiştir. Her iki kategorideki akıllı telefonlarda ikişer adet IMEI kayıtlıdır.
eSIM + eSIM (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dolar
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blue — 959 dolar
• 256 GB Black — 959 dolar
• 256 GB Gold — 959 dolar
• 256 GB White — 959 dolar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 dolar (büyük indirim)
• 256 GB Deep Blue — 1279 dolar (indirim)
• 256 GB Silver — 1349 dolar
• 512 GB Blue — 1499 dolar
• 512 GB Orange — 1299 dolar (indirim)
• 512 GB Silver — 1399 dolar
• 1 TB Orange — 1649 dolar (indirim)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1369 dolar
• 256 GB Orange — 1399 dolar
• 256 GB Silver — 1479 dolar
• 512 GB Deep Blue — 1549 dolar (indirim)
• 512 GB Orange — 1499 dolar (indirim)
• 512 GB Silver — 1699 dolar
• 1 TB Orange — 1899 dolar
• 1 TB Blue — 1849 dolar
• 1 TB Silver — 1899 dolar
• 2 TB Blue — 2199 dolar
• 2 TB Orange — 2199 dolar
• 2 TB Silver — 2399 dolar
SIM + eSIM (2 adet IMEI kayıtlı)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dolar
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 dolar
• 256 GB Deep Blue — 1399 dolar
• 256 GB Silver — 1439 dolar
• 512 GB Orange — 1499 dolar
• 512 GB Silver — 1599 dolar
• 512 GB Blue — 1629 dolar
• 1 TB Orange — 1699 dolar (büyük indirim)
• 1 TB Silver — 1879 dolar (indirim)
• 1 TB Blue — 1999 dolar
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1399 dolar (indirim)
• 256 GB Orange — 1409 dolar
• 256 GB Silver — 1519 dolar
• 512 GB Orange — 1649 dolar
• 512 GB Blue — 1679 dolar (büyük indirim)
• 512 GB Silver — 1729 dolar
• 1 TB Orange — 2029 dolar
• 1 TB Blue — 1949 dolar
• 1 TB Silver — 2099 dolar
• 2 TB Blue — 2399 dolar
• 2 TB Orange — 2399 dolar
• 2 TB Silver — 2499 dolar
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