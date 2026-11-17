iPhone 17 serisi akıllı telefonların bugünkü fiyatları belli oldu. Aşağıdaki listede eSIM + eSIM ve SIM + eSIM türündeki cihazların fiyatları ayrı ayrı belirtilmiştir. Her iki kategorideki akıllı telefonlarda ikişer adet IMEI kayıtlıdır.

eSIM + eSIM (2 adet IMEI kayıtlı)

iPhone 17:

• 256 GB — 949 dolar

iPhone 17 Air:

• 256 GB Blue — 959 dolar

• 256 GB Black — 959 dolar

• 256 GB Gold — 959 dolar

• 256 GB White — 959 dolar