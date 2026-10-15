ABD mahkemesinden Green Card kararı: Tarihler ve yeni gereklilikler

·9·Dünya
ABD mahkemesinden Green Card kararı: Tarihler ve yeni gereklilikler

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı veren önemli bir program olan Green Card (Çeşitlilik Vizesi — DV) piyangosu hakkındaki belirsizlik sona eriyor. ABD federal mahkemesi, ülkenin Dışişleri Bakanlığına gecikmiş olan DV-2027 piyangosunu resmen düzenleme zorunluluğu getirdi.

Bu mahkeme kararı, milyonlarca adayın merakla beklediği seçimin başlamasının önünü açıyor.

Başvurular ne zaman başlayacak ve kazananlar ne zaman belli olacak?

Federal mahkeme tarafından piyango sürecinin düzenlenmesi için net ve kesin tarihler belirlendi:

  • Başvuru başlangıcı: Başvuru kayıt süreci 1 Kasım'dan geç olmamak kaydıyla başlamalıdır;

  • Süre: Adaylar için başvuru süreci 30 gün boyunca açık kalacaktır;

  • Sonuçların açıklanması: Mahkemenin talimatı uyarınca, piyango kazananlarının 3 Aralık'a kadar açıklanması kararlaştırıldı.

DV-2027 için 2 önemli yenilik ve gereklilik

Bu yılki Green Card çekilişinde katılımcılar için önemli olan bazı şartlar belirtiliyor:

  • 1 dolarlık katılım ücreti: Bu yıl piyangoya katılmak için 1 ABD doları tutarında bir ücret alınması öngörülmektedir;

  • Yurt dışı pasaportu zorunluluğu: Başvuru sırasında geçerlilik süresi dolmamış bir yurt dışı pasaportunun elektronik kopyasının bulunması kesinlikle şarttır.

Resmi prosedür ne zaman açıklanacak?

Piyango başvurusunun kesin başlangıç tarihi, teknik talimatlar ve detaylı prosedür yakında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi web sayfalarında duyurulacaktır. Adaylara yalnızca resmi kaynaklara güvenmeleri ve dolandırıcılık sitelerine karşı dikkatli olmaları tavsiye edilir.

DV-2027Green Card ÇekilişiABD Dışişleri BakanlığıABD Federal MahkemesiGöçmenlik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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