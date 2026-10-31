Green Card tekrar durduruldu: ABD Temyiz Mahkemesi beklenmedik bir karar aldı

Dünya genelinde milyonlarca insanın merakla beklediği Green Card (DV-2027) programı etrafındaki belirsizlik devam ediyor. ABD Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin 1 Kasım'dan itibaren DV-2027 başvurularını başlatma kararının uygulanmasını geçici olarak durdurdu.

Mahkemenin bu yeni kararı nedeniyle, programa kayıt için kesin başlangıç tarihi belirsiz bir süre ertelendi.

Hukuki mücadeleler: Yönetim ve insan hakları savunucuları arasındaki çatışma

Piyangonun zamanında başlayamamasının nedeni, ABD hükümeti ile hukukçular arasındaki hukuki tartışmalardır:

Alt mahkeme kararı: Daha önce bir grup hukukçunun toplu davasının ardından alt mahkeme, ABD Dışişleri Bakanlığı'na 1 Kasım'dan itibaren DV-2027 başvurularını kabul etme yükümlülüğü getirmişti;

Beyaz Saray ve yönetimin itirazı: ABD yönetimi, bu zorunlu karara karşı derhal Temyiz Mahkemesi'ne itirazda bulundu;

Geçici dondurma: Temyiz makamı, dava esastan tam olarak incelenene kadar kararın uygulanmasını durdurdu. Şu anda duruşmalar ve hukuki süreçler devam etmektedir.

DV-2027: Ne tür ciddi değişiklikler ve yeni şartlar bekleniyor?

Program yeniden başlatılırsa, adayları bir dizi yeni ve oldukça katı şart bekliyor:

1 dolarlık sembolik ücret: Başvuru süreci için 1 ABD doları tutarında resmi bir kayıt ücreti getirilmesi planlanıyor (bu, dolandırıcıların spam başvurularını azaltmayı amaçlıyor);

Geçerli pasaport: Başvuru sırasında süresi dolmamış bir pasaporta sahip olmak kesinlikle şarttır;

Güçlendirilmiş inceleme: Kazananların ve adayların bilgileri, resmi iş deneyimleri ve güvenlik gerekliliklerine uygunlukları eskisinden çok daha titiz ve derinlemesine bir incelemeye tabi tutulacaktır.

ABD Dışişleri Bakanlığı henüz yeni kayıt tarihini resmi olarak açıklamadı. Uzmanlar, vatandaşları internetteki sahte sitelere ve ücretli dolandırıcılık hizmetlerine kanmamaları, yalnızca ABD Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını beklemeleri konusunda uyarıyor.