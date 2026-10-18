Green Card çekilişi ne zaman başlayacak? Mahkeme yeni bir tarih belirledi

ABD Kaliforniya Güney Bölge Federal Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı'na DV-2027 Green Card çekilişi başvurularını en geç 1 Kasım 2026 tarihine kadar başlatma yükümlülüğü getirdi. Bu program için kayıtların 2025 sonbaharında başlaması gerekiyordu ancak belirlenen tarihte açılmadı.

14 Ekim'de Yargıç Jinsuk Ota, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya karşı dava açan Red Eagle Law hukuk firmasının talebini kabul etti.

İlk karara göre Dışişleri Bakanlığı'nın kayıt tarihlerini 15 Ekim'e kadar açıklaması ve başvuruları en geç 18 Ekim'de başlatması gerekiyordu. Ayrıca seçilen katılımcıların sonuçlarının 19 Kasım'a kadar açıklanması planlanıyordu. Ancak taraflar daha sonra sürelerin iki hafta ertelenmesi için ortak başvuruda bulundu ve mahkeme bu talebi onayladı.

Red Eagle Law'a göre, güncellenen takvime göre kayıt tarihlerinin 29 Ekim'e kadar açıklanması, başvuruların en geç 1 Kasım'da açılması ve seçilen katılımcıların 3 Aralık'a kadar bilgilendirilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte, mahkeme kararı çekilişin tamamen ve kesin olarak geri getirildiği anlamına gelmiyor. Donald Trump yönetimi karara itiraz edebilir. Ancak itirazın kendisi mahkeme kararının uygulanmasını otomatik olarak durdurmuyor.

16 Ekim itibarıyla DV-2027 programının resmi sitesinde başvurular henüz başlamadı.

Çekiliş neden ertelendi?

DV-2027 programına kayıtların 2025 sonbaharında başlaması gerekiyordu. Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı başvuruların açıldığını duyurmadı. Geçen yılın Kasım ayında yetkililer, programa katılım prosedüründe değişiklikler yapılacağını ve yeni tarihlerin daha sonra açıklanacağını duyurmuştu.

Ağustos 2026'da Red Eagle Law hukuk firması, Dışişleri Bakanlığı'nı çekilişi yapmaya zorlamak için mahkemeye başvurdu. Eylül ayında mahkeme acil tedbir talebini reddetse de davayı görmeye devam etti.