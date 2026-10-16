Dağıstan'da bir hemşirenin meslektaşının düğününe gitmesi sonucu 19 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

·179·Dünya
Dağıstan'da bir hemşirenin meslektaşının düğününe gitmesi sonucu 19 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Dağıstan'da bir hemşire, meslektaşının düğününe gittiği için 19 yaşındaki bir hastanın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma bilgilerine göre, safra kesesindeki taşların alınması için yapılan planlı ameliyattan sonra genç kız normal odaya alındı. Ancak 10-15 dakika sonra, onu takip etmesi gereken hemşire, hastanenin karşısında gerçekleşen meslektaşının düğününe gitti. Gitmeden önce başka bir personelden hastaya bakmasını isteyerek bir not bıraktı.

Araba içinde gri başörtülü, mavi gözlü genç bir kadın selfie çekiyor.

O sırada hastanın durumu aniden ağırlaştı. Kızın annesi yardım istemek için hastane koridorlarında dolaştı ancak tıbbi gözetim zamanında sağlanamadı. Anestezi uzmanı ise başka bir ağır hasta ile meşguldü.

Doktorlar hastayı kurtarmaya çalışsa da hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Merhumenin geride henüz bir yaşına bile girmemiş bir çocuğu kaldı.

19 Yaşındaki HastaDoktorlarSoruşturmaAnestezi UzmanıDağıstan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu BulunduHastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu Bulundu1 Ağustos 19:44Sahte hemşire 900 müşteriyi dolandırarak milyonlarca dolar kazandıSahte hemşire 900 müşteriyi dolandırarak milyonlarca dolar kazandı12 Eylül 12:00Cristiano ve Georgina’nın düğününe Messi de gelecek mi? Konuk listesinde çok sayıda sır varCristiano ve Georgina’nın düğününe Messi de gelecek mi? Konuk listesinde çok sayıda sır var4 Ağustos 17:46“Netanyahu’ya güveniyor musunuz?”: Trump’ın beklenmedik ve açık itirafı ses getirdi“Netanyahu’ya güveniyor musunuz?”: Trump’ın beklenmedik ve açık itirafı ses getirdiBugün 13:02Orta Doğu'da yeni tehlike: Husiler Suudi Veliaht Prensi'ni mi hedef alıyor?Orta Doğu'da yeni tehlike: Husiler Suudi Veliaht Prensi'ni mi hedef alıyor?Bugün 10:3116 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştıBugün 10:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi