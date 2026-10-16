Dağıstan'da bir hemşirenin meslektaşının düğününe gitmesi sonucu 19 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Dağıstan'da bir hemşire, meslektaşının düğününe gittiği için 19 yaşındaki bir hastanın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soruşturma bilgilerine göre, safra kesesindeki taşların alınması için yapılan planlı ameliyattan sonra genç kız normal odaya alındı. Ancak 10-15 dakika sonra, onu takip etmesi gereken hemşire, hastanenin karşısında gerçekleşen meslektaşının düğününe gitti. Gitmeden önce başka bir personelden hastaya bakmasını isteyerek bir not bıraktı.

O sırada hastanın durumu aniden ağırlaştı. Kızın annesi yardım istemek için hastane koridorlarında dolaştı ancak tıbbi gözetim zamanında sağlanamadı. Anestezi uzmanı ise başka bir ağır hasta ile meşguldü.

Doktorlar hastayı kurtarmaya çalışsa da hayatını kurtarmak mümkün olmadı. Merhumenin geride henüz bir yaşına bile girmemiş bir çocuğu kaldı.