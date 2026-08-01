Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu Bulundu

Büyük Britanya'da 22 yaşındaki Amy Barber'ın psikiyatri hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili dava mahkemede görüldü. Soruşturma sonuçlarına göre, hastayı belirlenen düzende takip etmeyen ve daha sonra bu konuda yanlış bilgi giren hemşire suçlu bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Amy 14 yaşından beri duygusal dengesizlik kişilik sendromu ve yeme bozukluğu tanısıyla tedavi görüyordu. Ergenlik yıllarında intihar girişimlerinde bulunduğu görüldüğü için daha sonra Wirral'daki Clatterbridge Hastanesi bölgesinde yer alan Brooklands Psikiyatri Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilmişti.

30 Haziran 2022 tarihinde Amy her beş dakikada bir sağlık personeli tarafından kontrol edilmeliydi. O gün nöbetçi ruh sağlığı hemşiresi Lawrence Chapong sağlık saat 20:15'te kize havlu verip odadan çıkmıştı. Aradan 25 dakika geçtikten sonra ilaç dağıtan başka bir hemşire odasına girdiğinde Amy'yi bilinci kapalı halde buldu.

Soruşturma materyallerine göre, hemşirenin hastanın durumunu her beş dakikada bir pencereden kontrol etmesi, uyanık olup olmadığını ve kendine zarar vermediğini denetlemesi zorunluydu. Ancak güvenlik kameraları onun bu gereklilikleri yerine getirmediğini gösterdi.

Buna rağmen hemşire, takip jurnaline hastayı en az on kez kontrol ettiğini ve onu uyanık halde gördüğünü kaydetti. Daha sonra yönetimine Amy'nin elma ve havlu istediğini söyledi, ancak güvenlik kamerası görüntüleri bu bilgileri doğrulamadı.

Doktorlar Amy'yi acilen Arrowe Park Hastanesi'ne götürmüş olmalarına rağmen, ağır beyin hasarı alan genç kız 4 Temmuz 2022 tarihinde vefat etti.

Liverpool Taç Mahkemesi hemşire Lawrence Chapong'ı görevi ihmal suçundan suçlu buldu. Savunma tarafı hemşirenin hastayı saat 20:15'ten sonra kontrol etmediğini kabul etti, ancak bunu diğer görevler ve diğer hastalarla meşgul olmasıyla açıkladı. Hakkındaki hükmün 1 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Hayatını kaybeden kızın annesi Sue Barber kızını şefkatli, bilgili ve yetenekli bir insan olarak andı. Anlattığına göre, Amy okulda 11 tane A notu almış, 2012 yılında Olimpiyat meşalesini taşımış ve organ bağışçısı olarak vefatından sonra dört kişiye hayat bağışlamıştı.

Anne mahkemenin ardından hemşirenin ihmalkarlığının kızının hayatına mal olduğunu vurgulayarak, adil bir ceza verilmesini umduğunu belirtti.