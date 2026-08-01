Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu Bulundu

·402·Dünya
Hastayı Kontrol Etmeyen Hemşire, 22 Yaşındaki Kızın Ölümünde Suçlu Bulundu

Büyük Britanya'da 22 yaşındaki Amy Barber'ın psikiyatri hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili dava mahkemede görüldü. Soruşturma sonuçlarına göre, hastayı belirlenen düzende takip etmeyen ve daha sonra bu konuda yanlış bilgi giren hemşire suçlu bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Amy 14 yaşından beri duygusal dengesizlik kişilik sendromu ve yeme bozukluğu tanısıyla tedavi görüyordu. Ergenlik yıllarında intihar girişimlerinde bulunduğu görüldüğü için daha sonra Wirral'daki Clatterbridge Hastanesi bölgesinde yer alan Brooklands Psikiyatri Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledilmişti.

30 Haziran 2022 tarihinde Amy her beş dakikada bir sağlık personeli tarafından kontrol edilmeliydi. O gün nöbetçi ruh sağlığı hemşiresi Lawrence Chapong sağlık saat 20:15'te kize havlu verip odadan çıkmıştı. Aradan 25 dakika geçtikten sonra ilaç dağıtan başka bir hemşire odasına girdiğinde Amy'yi bilinci kapalı halde buldu.

Soruşturma materyallerine göre, hemşirenin hastanın durumunu her beş dakikada bir pencereden kontrol etmesi, uyanık olup olmadığını ve kendine zarar vermediğini denetlemesi zorunluydu. Ancak güvenlik kameraları onun bu gereklilikleri yerine getirmediğini gösterdi.

Buna rağmen hemşire, takip jurnaline hastayı en az on kez kontrol ettiğini ve onu uyanık halde gördüğünü kaydetti. Daha sonra yönetimine Amy'nin elma ve havlu istediğini söyledi, ancak güvenlik kamerası görüntüleri bu bilgileri doğrulamadı.

Yeşil çalılar fonunda bir kadın ve kız birbirine yaslanarak gülümsüyorlar.

Doktorlar Amy'yi acilen Arrowe Park Hastanesi'ne götürmüş olmalarına rağmen, ağır beyin hasarı alan genç kız 4 Temmuz 2022 tarihinde vefat etti.

Liverpool Taç Mahkemesi hemşire Lawrence Chapong'ı görevi ihmal suçundan suçlu buldu. Savunma tarafı hemşirenin hastayı saat 20:15'ten sonra kontrol etmediğini kabul etti, ancak bunu diğer görevler ve diğer hastalarla meşgul olmasıyla açıkladı. Hakkındaki hükmün 1 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

Hayatını kaybeden kızın annesi Sue Barber kızını şefkatli, bilgili ve yetenekli bir insan olarak andı. Anlattığına göre, Amy okulda 11 tane A notu almış, 2012 yılında Olimpiyat meşalesini taşımış ve organ bağışçısı olarak vefatından sonra dört kişiye hayat bağışlamıştı.

Anne mahkemenin ardından hemşirenin ihmalkarlığının kızının hayatına mal olduğunu vurgulayarak, adil bir ceza verilmesini umduğunu belirtti.

Büyük BritanyaAmy BarberLawrence ChapongLiverpool Crown CourtArrowe Park Hastanesi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDrone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen GörüntülediDün, 23:5133 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğulduDün, 22:41100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat Etti100 Atı Çalmakla Suçlanan Yaşlı Adam Mahkemede Beraat EttiDün, 20:13Tayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediTayland Başbakanı Pattaya'da Rusların öldürülmesi nedeniyle özür dilediDün, 19:02Büyü yapıldığı söylenen olayBüyü yapıldığı söylenen olayDün, 18:28Guguk kuşu neden diğer kuşların yuvasına yumurtlarGuguk kuşu neden diğer kuşların yuvasına yumurtlarDün, 17:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor