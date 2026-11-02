Düğününde yalnız kalmaktan korkan yetim genç, binlerce yabancıyı düğününe davet etti

Çin'de 24 yaşındaki bir gencin düğünü için yaptığı sıra dışı davet, beklenmedik bir sonuçla noktalandı. Xu Chenghong adındaki genç, yakın akrabaları olmadığı için düğün gününde törenin boş kalmasından endişe ediyordu. Bu yüzden sosyal medya aracılığıyla tamamen yabancı insanları düğününe davet etmeye karar verdi.

Edinilen bilgilere göre genç, 25 Ekim'de Çin'in Douyin platformunda açık bir davetiye yayınlayarak dileyen herkesi düğününe çağırdı. Sadece 10-20 kişinin gelmesini bekliyordu.

Ancak 31 Ekim'de gerçekleşen törene binlerce insan geldi. Bazı kaynaklarda misafir sayısının 10 bine ulaştığı belirtiliyor. Sadece düğüne katılmakla kalmayıp, genç çifte beyaz eşya, gıda ve çeşitli değerli hediyeler de getirdiler.

Bunun yanı sıra gönüllü aşçılar düğün yemeklerini ücretsiz hazırladılar. Misafir sayısının beklenenden çok daha fazla olması nedeniyle yerel yönetim trafik akışını düzenlemek zorunda kaldı. Ziyafet ise daha fazla insanı ağırlayabilmek için köy meydanına taşındı.

Böylece yakınları az olduğu için düğününü mütevazı geçirmekten endişe eden genç, binlerce yabancının ilgisine mazhar oldu. Onların ziyareti ve hediyeleri, genç çiftin bu gününü unutulmaz bir olaya dönüştürdü.