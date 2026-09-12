Sahte hemşire 900 müşteriyi dolandırarak milyonlarca dolar kazandı

ABD'de kendisini kayıtlı hemşire olarak tanıtan bir kadın, 2 binden fazla sahte botoks işlemi uygulayarak müşterilerinden 1 milyon dolardan fazla para aldı. 40 yaşındaki Rebecca Fadanelli, işlediği suçlar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Fadanelli yaklaşık 900 müşteriyi dolandırdı. Onlara Çin ve Brezilya'dan getirilen sahte kozmetik ürünlerini enjeksiyon yoluyla uyguladı. Bazı mağdurlarda ciddi komplikasyonlar görüldü ve hastaneye kaldırıldılar.

Edinilen bilgiye göre Fadanelli, Massachusetts eyaletinin Stoughton şehrinde yaşıyordu. Hiçbir lisansı olmamasına rağmen kendisini kayıtlı hemşire olarak tanıttı. Ayrıca enjeksiyon yapma, reçeteli ilaç veya tıbbi cihaz kullanma yetkisi de bulunmuyordu.

Fadanelli Skin Beaute Med Spa adlı tıbbi estetik merkezinin sahibiydi ve Randolph ile South Easton şehirlerinde şubeleri vardı. En az Mart 2021'den itibaren müşterilerine ve çalışanlarına kendisini lisanslı hemşire olarak tanıtmıştı.

Müşterilere botoks ve FDA onaylı Sculptra, Restylane ve Juvéderm gibi dermal dolgular kullandığını söyledi. Ancak savcılar, aslında Çin ve Brezilya'dan getirilen sahte ürünlerin kullanıldığını belirtti.

En dikkat çekici olanı, kolluk kuvvetleri sahte ürünlerine el koyduktan sonra bile Fadanelli faaliyetlerine devam etti. Haziran 2024'te iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte ürünler ele geçirildi. Kasım ayında tutuklandı.

Müfettişler, Fadanelli'nin sahte işlemler için müşterilerden 1 milyon dolardan fazla ödeme aldığını tespit etti.

Birçok müşterisinde olumsuz etkiler görüldü. Bazıları hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Mağdurlarda şiddetli şişlik, enfeksiyon, yüz ve göz felci, görme kaybı, sert yumrular gibi komplikasyonlar kaydedildi.

Fadanelli, Nisan ayında yasa dışı mal ithalatı ile ilgili dört, sahte ilaç satışı veya dağıtımı ile ilgili iki ve sahte tıbbi cihaz satışı veya dağıtımı ile ilgili iki suçlamayı kabul etti.

2 Eylül'de Boston'daki federal mahkemede 46 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını çektikten sonra iki yıl denetimli serbestlik altında olacak. Ayrıca mağdurlara 1.001.562 dolar tazminat ödemesine ve aynı miktarda paranın müsadere edilmesine hükmedildi.

ABD Savcısı Lia B. Foley, bu durumun basit bir hata veya tek seferlik yanlış bir karar olmadığını vurguladı. Foley'e göre Fadanelli, insanları kandırmak üzerine bir iş kurdu ve kendi kârını müşterilerinin sağlığı ve güvenliğinin üzerinde tuttu.

Savcı, kozmetik enjeksiyonların ve estetik tıp merkezlerinin popülerleştiği bir dönemde sahte ürünlerin ve lisanssız uzmanların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Bu vaka, sahte tıbbi hizmetlerin ve kozmetik ürünlerin insan sağlığı üzerinde ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.