Romanya kıyıları yakınında tanker hasar gördü — 7 denizci kayıp
Karadeniz'in Romanya kıyılarına yakın bölgelerinde ticari ve yük gemilerinin seyir güvenliği durumu hızla kötüleşiyor. San Marino bayrağı altında seyreden Wine Trader adlı petrol tankeri, bir drone saldırısı sonucu ciddi hasar gördü.
Gemideki 12 mürettebattan sadece 5'i kurtarılırken, geri kalan 7 denizcinin kayıp olduğu açıklandı. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İmdat sinyali ve gece yaşanan acil durumlar
Olayın detayları ve Karadeniz'deki durumun gerginliğini gösteren faktörler:
Wine Trader tankerinin kazası: Söz konusu gemi, 15 Ekim sabahı saat 07:00 civarında resmen acil durum (SOS) sinyali gönderdi;
Kimyasal tankerde yangın: Aynı gece, Komor Adaları bayrağı altında seyreden ve tehlikeli kimyasal ürünlerin taşınmasında uzmanlaşmış Yara J adlı tankerinde de aniden yangın çıktı. Şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve mürettebat yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardı;
Demirleme alanları: Reuters ajansının haberine göre, saldırı anında her iki gemi de Romanya kıyıları yakınında açık denizde demirlemiş halde bekliyordu.
NATO sınırları yakınındaki saldırılar: 10 günde 23 kurban
Son zamanlarda deniz ticaret yollarının güvenliğinin benzeri görülmemiş bir şekilde zayıfladığı gözlemleniyor:
Ardışık saldırılar: Yayınlanan bilgilere göre, son 10 gün içinde Romanya ve Bulgaristan kıyılarına yakın sularda en az 5 büyük yük gemisi insansız hava araçlarının (drone) saldırısına uğradı;
Kayıpların boyutu: Bu saldırılar sonucunda toplam 23 denizci hayatını kaybetti;
Coğrafi sınır: Saldırıların tamamı NATO üyesi ülkelerin karasularının hemen dışında gerçekleştiriliyor, bu nedenle yerel resmi makamlar gemilerdeki patlama ve yangınları şimdilik Rus drone saldırılarıyla ilişkilendirmekten kaçınıyor.
Karadeniz'in batı havzasında ticari gemilerin sürekli hedef alınması, uluslararası deniz taşımacılığı sigortası ve petrokimya ürünleri lojistiğine ağır bir darbe vuruyor.
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