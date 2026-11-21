Dünya petrol ticareti için stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda Ekim ve Kasım aylarında tankerlerin hasar görmesi, patlaması ve yanmasıyla ilgili bir dizi olayın kaydedildiğine dair haberler yayıldı. Bazı bilgilerde bir gün içinde dört geminin deniz mayınına çarptığı belirtilirken, diğer haberlerde iki milyon varilden fazla petrol taşıyan bir süper tankerin de adı geçiyor.

Hürmüz Boğazı çevresindeki durumun daha da gerginleştiğine dair haberler artıyor. Sunulan bilgilere göre, 2026 yılının Ekim ayının ikinci yarısından Kasım ayına kadar bu stratejik su yolunda birkaç petrol tankeri deniz mayınlarıyla karşılaştı, bazılarında şiddetli patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Olayların sık sık tekrarlanması sadece Basra Körfezi'nin güvenliği için değil, aynı zamanda uluslararası enerji piyasası için de ciddi endişe yaratabilir. Ancak şu ana kadar sunulan haberlerde tüm patlamaların nedeni, mayınların kaynağı ve zarar gören gemilerin kesin listesinin tam olarak doğrulandığı belirtilmemiştir.

Kasım ayında birkaç tankerin hasar gördüğü belirtiliyor

Sunulan bilgilerde en son olaylar 17-18 Kasım günleriyle ilişkilendirilmiştir.

18 Kasım günü Hürmüz Boğazı'nın doğu kısmında bir gün içinde dört tankerin deniz mayınına çarptığı, bunlarda yangın çıktığı ve gemilerin ciddi hasar gördüğü bildirildi.

Ondan bir gün önce, 17 Kasım'da ise İran Deniz Kuvvetleri'nin boğaz yakınında üç tankerin daha mayına çarparak patladığını duyurduğu söyleniyor. Haberde gemilerden birinin iki milyon varilden fazla petrol taşıdığı özellikle vurgulandı.