Filipinler'de yolcu feribotunda dehşet verici yangın: 80'den fazla kişi kayıp

Güneydoğu Asya'da yeni bir büyük deniz faciası yaşandı. Filipinler'in batısındaki Palawan eyaleti kıyıları yakınlarında, içinde yüzden fazla yolcunun bulunduğu bir feribot aniden alevler içinde kaldı. Saygın Reuters haber ajansının Filipinler Sahil Güvenlik verilerine dayandırdığı habere göre, kaza sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla yolcu ve mürettebat üyesinin ise kayıp olduğu düşünülüyor. Gece denizin ortasında meydana gelen bu felaket, kısa sürede geniş çaplı bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Peki, facianın yaşandığı «MV June Aster» adlı gemide toplam kaç kişi vardı, bunlardan kaçı kurtarıldı ve yangın tam olarak hangi bölgede başladı? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan kayıpların akıbeti ve açık denizde devam eden acil arama-kurtarma çalışmaları hakkındaki tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

Alevlerin ani saldırısı ve feribottaki dehşet

Filipinler Sahil Güvenlik sözcüsü Noemi Kayabyab, yerel DZXL radyo istasyonuna olayın detaylarını açıkladı:

«MV June Aster» gemisi felaketi: Kaza, Palawan kıyıları boyunca seyreden «MV June Aster» feribotunda meydana geldi ve alevler gemiyi kısa sürede sardı;

Gemideki insan sayısı: Resmi yolcu listesine göre, deniz aracında toplam 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere toplam 134 kişi bulunuyordu;

Hayatını kaybedenler ve kurtulanlar: Facia sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği resmen doğrulandı, şu ana kadar kurtarma ekipleri tarafından sadece 42 kişi denizden sağ olarak çıkarıldı;

Kara istatistik: Ajansın belirttiğine göre, kayıp sayısı gemideki toplam insan sayısından kurtarılanlar ve cesedi bulunanlar çıkarılarak hesaplandı.

«Alevler son derece hızlı yayıldı. Gemidekileri kurtarmak ve sağ kalanları kıyıya ulaştırmak için tüm deniz ve hava kuvvetlerimizi seferber ettik», dedi Filipinler Sahil Güvenlik yetkilileri.

Facia koordinatları: Kurtarma ekipleri zamanla yarışıyor

Olay, deniz trafiğinin yoğun olduğu turistik bir bölgenin yakınında meydana geldi:

Mesafe ve konum: Sahil Güvenlik verilerine göre yangın, Palawan eyaletinin ünlü Coron şehrinden yaklaşık 1,2 deniz mili (yaklaşık 2,2 kilometre) kuzeydoğu mesafesinde meydana geldi;

Kıyıya yakın olmasına rağmen zor durum: Karaya yakın olmasına rağmen, aniden yükselen duman ve ateş, yolcuların denize atlamasına ve akıntıyla dağılmasına neden oldu;

Kesintisiz operasyon: Şu dakikalarda denizde tam donanımlı tekneler, helikopterler ve özel dalgıçların katılımıyla arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Açık denizde 80'den fazla insanın akıbeti

Pek çok kişinin merak ettiği en önemli ve acı verici konu, yangın sırasında suya atlayan ve kaybolan 80'den fazla kişi arasında sağ kalanları bulma ihtimalinin ne kadar olduğudur. En önemli sonuç şudur ki, yangının kıyıdan sadece 2,2 km uzakta meydana gelmesi kurtarma ekiplerinin bölgeye hızla ulaşmasını sağladı, ancak gece vakti ve güçlü akıntı arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Filipinler hükümeti olay yerine ek askeri gemiler gönderdi. Şu saatlerde kurtarma ekiplerinin temel görevi, akıntının sürüklediği yolcuları bulmak ve ölü sayısının artmasını önlemektir. Bu kaza, adalardan oluşan Filipinler'de deniz ulaşımı güvenliğinin ve yangın söndürme sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sizce kıyıdan sadece 2 kilometre uzaktaki modern bir feribotta böyle büyük çaplı bir yangının çıkması ve 80'den fazla insanın kaybolması, deniz ulaşımı denetimindeki ihmalin bir sonucu mu? Denizdeki bu tür acil durumlarda kurtarma sistemleri nasıl çalışmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünyada yaşanan bu büyük facianın detaylarını sevdiklerinizle paylaşın!