Siyasi Harita Değişiyor mu? Romanya ve Moldova Birleşme Yolunda...

·59·Dünya
Siyasi Harita Değişiyor mu? Romanya ve Moldova Birleşme Yolunda...

Dünya siyaset sahnesinde, jeopolitik durumu tamamen değiştirebilecek çok ciddi haberler ortaya çıkıyor. 24 Haziran'da Romanya parlamentosunun alt kanadı olan Milletvekilleri Meclisi, komşu Moldova Cumhuriyeti ile birleşmeye ilişkin sansasyonel bir yasa tasarısını onayladı.

Bu karar, uzun yıllardır tartışılan iki kardeş devletin tek bir bayrak altında birleşmesi yolundaki ilk resmi adım olabilir.

Oylamasız başlangıç: «Sessiz kabul» prosedürü nedir?

En ilginç olanı, bu belgenin geleneksel tartışmalar ve oylama yoluyla değil, «sessiz kabul» (silent adoption) prosedürü temelinde onaylanmış olmasıdır.

Romanya mevzuatındaki bu olağanüstü kurala göre:

  • Eğer herhangi bir yasa tasarısı parlamento genel kurulunda 45 gün içinde tartışılmazsa veya resmi olarak reddedilmezse...

  • Otomatik olarak ilgili meclis tarafından kabul edilmiş sayılır!

SOS Romania partisinin girişimiyle sunulan bu tasarı, tam da bu prosedürle alt meclis filtresinden geçti. Yasa tasarısında, Romanya parlamentosunun ülkenin Moldova ile birleşmesi yönünde karar alması ve hükümete Kişinev yetkilileriyle birleşme sürecini resmileştirmek için derhal müzakerelere başlama yetkisi verilmesi öneriliyor.

Maia Sandu'nun endişeleri ve Rusya baskısı

Bu girişim sadece Romanya'nın isteği değil. Bu yılın Ocak ayında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da iki devletin birleşmesi fikrini açıkça desteklemişti. İngiltere'nin The Rest is Politics podcast'ine verdiği röportajda, bu konuda ortak bir referandum yapılırsa, şahsen birleşme için «evet» oyu vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanının görüşü: «Mevcut jeopolitik durumda, Moldova gibi küçük bir devlet için bağımsız bir demokrasi olarak gelişmek ve dış baskılara, özellikle de Rusya etkisine karşı durmak giderek zorlaşıyor».

Özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş fonunda, Moldova için Romanya ile birleşmek, güvenliği sağlayan ve Avrupa Birliği ailesine daha hızlı katılma imkanı sunan bir «B planı» olarak görülüyor.

Rakamlar ve gerçekler: Halk buna hazır mı?

İki devlet arasındaki bağlar zaten çok derin kök salmış durumda. Örneğin, Moldova'nın 2,4 milyonluk nüfusunun üçte birinden fazlası Romanya vatandaşlığına (pasaportuna) da sahip. Ayrıca Romanya, Moldova'nın en büyük ticaret ortağıdır ve Bükreş, Kişinev'in Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmasında büyük yardımda bulunmuştur.

Ancak halk arasındaki görüşler hala aynı değil. Mart 2026'da gerçekleştirilen son sosyal anket sonuçları şu şekilde göründü:

Devlet

Birleşme yanlıları

Birleşme karşıtları

Romanya

%72

Geri kalanı

Moldova

%42

%47

Sıradaki adım ne?

Alt meclis yasayı «sessizce» onaylamış olsa da, bu henüz nihai karar değil. Şimdi bu girişim Romanya parlamentosunun üst kanadı olan Senato tartışmasına girecek ve kesin noktayı Senato koyacak. Eğer Senato da bu yasayı kabul ederse, Avrupa haritası ve siyasi dengeler tamamen değişebilir.

Biz ise durumu takip etmeye devam edeceğiz!

RomanyaMoldovaMaia SanduKişinevSOS Romanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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