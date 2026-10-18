Kadın, Squid Game oyuncusuyla buluşmak için 350 bin dolarını kaybetti

·7·Dünya
Kadın, Squid Game oyuncusuyla buluşmak için 350 bin dolarını kaybetti

Güney Kore'de 50 yaşlarındaki bir kadın, popüler "Squid Game" (Squid Game) dizisinin yıldızı Lee Jung-jae ile ilişki yaşadığına inanarak, bir internet dolandırıcısına 500 milyon wonun üzerinde, yani yaklaşık 350 bin dolar gönderdi. Dolandırıcı, oyuncunun yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflarını kullanarak kadının güvenini kazandı.

Güney Kore'nin Miryang şehrinde yaşayan ve basında "A" olarak anılan kadına, sosyal medya üzerinden kendisini ünlü oyuncu olarak tanıtan bir kişi ulaştı. Daha sonra KakaoTalk mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurmaya başladılar. Dolandırıcı, kadına "tatlım" ve "aşkım" gibi hitaplarda bulunarak, oyuncunun ona karşı romantik hisler beslediği izlenimini yarattı.

"Ben oyuncu Lee Jung-jae. Hayranlarımla iletişim kurmak için size yazdım," dedi ilk mesajlarından birinde.

Kadın, sahte oyuncunun para taleplerine de inandı. Dolandırıcı, yurt dışındaki bir havaalanında mahsur kaldığını ve eve dönmek için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Güven kazanmak için ise kimlik kartı ve ehliyetinin yapay zeka ile hazırlanmış görsellerini gönderdi.

"Kore'ye döner dönmez paranı geri ödeyeceğim demişti. Ona inandım," dedi kadın daha sonra polise. Ancak bu zamana kadar dolandırıcıya 500 milyon wonun üzerinde para göndermişti.

Kadın, sahte oyuncuyla şahsen görüşme imkanı sağlayan bir VIP izin belgesi için de yaklaşık 7.500 dolar ödediğini belirtti. Ancak her seferinde farklı bahaneler öne sürülerek buluşma gerçekleşmedi. Dolandırıcı para istemeye devam edince, kadın polise başvurmaya karar verdi.

Gyeongsangnam-do Eyalet Polis Teşkilatı, kadının romantik dolandırıcılık kurbanı olduğunu doğruladı. Kendisini Lee Jung-jae olarak tanıtan kişinin gerçek kimliği henüz belirlenemedi.

Olayın geniş yankı uyandırması üzerine oyuncunun ajansı da hayranlarını uyardı. Yapılan açıklamada, Lee Jung-jae adına para talep eden kişilere ödeme yapılmaması istendi.

Ne yazık ki, kadının kaybettiği parayı geri alma ihtimali oldukça düşük. Birkaç ay önce de Fransa'da bir kadın, internet üzerinden kendisini Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcıya inanarak 850 bin dolarını kaybetmişti.

Bu olaylar, ünlülerin adını kullanarak yazan yabancılara inanmadan önce kimliklerini doğrulamanın ve özellikle kişisel ilişkiler bahanesiyle para istendiğinde dikkatli olmanın gerekliliğini gösteriyor.

Lee Jung-jaeSquid Gameİnternet DolandırıcılığıGyeongsangnam-do PolisiGüney Kore
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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