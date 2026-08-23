Gürültülü eleştiri: Tokayev erkeklerin sarılarak selamlaşması hakkında...

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Gürültülü eleştiri: Tokayev erkeklerin sarılarak selamlaşması hakkında...

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev toplumda, özellikle erkekler ve askerler arasında yaygınlaşan sarılarak ve öpüşerek selamlaşma alışkanlığını eleştirdi. Devlet başkanı, bu tür davranışların halkın milli değerleri ve tarihi gelenekleriyle kesinlikle bağdaşmadığını vurguladı.

Bu görüşlerini, Astana'da düzenlenen parlamento seçimlerinde oy kullandıktan sonra gazetecilerle yaptığı açık görüşme sırasında dile getirdi.

«Geleneklerimizde böyle bir şey asla olmamıştır»

Devlet başkanı, insanların selamlaşma kültüründeki olumsuz değişimlere dikkat çekerek sınırın korunması gerektiğini belirtti:

«Erkeklerin birbirine sarılması, öpüşmesi; kadınların erkekleri, erkeklerin ise kadınları öpmesi iyi bir şey değil. Geleneklerimizde böyle bir şey asla olmamıştır», dedi Kazakistan lideri.

Tokayev'e göre, erkekler arasındaki samimiyet ve saygı, sıkı bir el sıkışma ile ifade edilmelidir:

  • El sıkışma kültürü: «Erkekler birbirine el uzatıp sıkıca tokalaşmalıdır. Eli soğuk bir köfte veya dal gibi gevşek uzatarak değil, gülümseyerek selamlaşmak gerekir, ancak fazlası değil»;

  • Askerlere uyarı: Cumhurbaşkanı, özellikle üniforma giyen kişilerin bu tür davranışlarını sert bir dille kınadı: «Askeri üniforma giyenleri bu halde hayal bile edemiyorum. Generaller bile birbirine sarılmaya başladı. Bu da neyin nesi?»

Kazakistan'da siyasi yenilenme: Parlamento seçimleri ve hükümetin istifası

Tokayev bu açıklamayı, ülke için önemli bir siyasi süreç olan yeni tek meclisli parlamento — Meclis (Kurultay) seçimleri gününde yaptı:

  • Yeni parlamentonun oluşumu: Pazar günü gerçekleştirilen oylama süreciyle yeni yapıda bir Meclis seçilecek;

  • Hükümetin istifası: Yasal gereklilikler uyarınca, yeni parlamento seçildikten sonra mevcut hükümet görevlerini devredecek ve ülkenin yeni Bakanlar Kurulu oluşturulacaktır.

Kazakistan liderinin milli zihniyet ve görgü kuralları konusundaki kararlı duruşu, sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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